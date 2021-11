Ai TGA dovrebbero essere svelati 15 giochi che potremo provare subito gratis

Siamo a ridosso di dicembre e con esso ci prepariamo ad assistere ai The Game Awards, che avranno luogo nei primi giorni del mese.

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, alle 2:00 del mattino ora italiana infatti, tutti gli appassionati potranno prendere visione di quello che è a tutti gli effetti uno degli eventi più attesi e importanti dell’anno in ambito videoludico.

Geoff Keighley ha già svelato tutte le nomination dei giochi presenti nelle varie categorie e oltre ad essi è lecito aspettarsi la presenza di tanti nuovi annunci e sorprese, stando alle sue stesse parole.

Lo scorso anno nella categoria Game of the Year, senza dubbio la più prestigiosa della kermesse, ha trionfato The Last of Us Parte II, il capolavoro Naughty Dog. Anche quest’anno però, nonostante siano stati dodici mesi decisamente atipici, caratterizzati da moltissimi rinvii di giochi importanti, troviamo selezionati nella stessa categoria giochi di un certo calibro come Metroid Dread.

Tra i grandi annunci che ci promette lo show sembra che dovremo aspettarci anche ben 15 demo gratis che potremo provare da subito e che verranno svelate proprio durante la serata.

La notizia ci arriva dallo store di Microsoft (via The Gamer), in cui nella pagina dedicata ai giochi in questione si legge “TGA21Demo“, chiaramente un riferimento incontestabile allo show di Keighley.

I titoli che includono questa dicitura, e le cui demo ci si dovrebbe aspettare che vengano svelate durante l’evento, sono:

Aspire: Ina’s Tale

Aztech: Forgotten Gods

Breakers Collection

Josh Journey: Totems of Darkness

Mind Scanners

Nobody Saves the World

Outbreak: Contagious Memories

Raccoo Venture

Space Boat

Super Toy Cars Offroad

The Chase of Ellen

The Darkest Tales

The Gardner and the Wild Vines

Treasures of the Aegean

What Lies in the Multiverse

Ovviamente la lista non è definitiva e, dato che comunque mancano ancora un po’ di giorni ai TGA, potrebbe anche aumentare e riservarci altre sorprese.

Concludiamo con una notizia che per noi è motivo di orgoglio: SpazioGames anche quest’anno e nella giuria dei The Game Awards 2021. Se volete saperne di più date un’occhiata al nostro articolo dedicato.