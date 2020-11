Avevano ricevuto cibo per gatti al posto di PS5, ma i problemi continuano

Alcuni giorni fa vi abbiamo segnalato una notizia decisamente particolare nonché decisamente frustrante per un buon numero di giocatori del Regno Unito: sembra infatti che molti neo-acquirenti di PS5, invece che ricevere la console a casa, hanno ricevuto materiale per la casa.

Parliamo di macchine per caffè, un massaggiatore per piedi e addirittura del vero e proprio cibo per gatti.

PS5 nella sua doppia versione.

Un portavoce di Amazon UK aveva assicurato che l’azienda stava già indagando su cosa potesse essere successo agli ordini, con la promessa di rimediare al danno quanto prima. Il colosso delle vendite online avrà quindi risolto il problema, sollevando gli acquirenti dalla frustrazione di aver ricevuto oggetti davvero non conformi alla descrizione? A quanto pare no.

Come riportato dai colleghi di Eurogamer.net, Amazon avrebbe inviato una email a tutti i clienti interessati con un aggiornamento circa la spinosa questione:

Stiamo indagando sul motivo per cui l’articolo non ti è stato consegnato. Visto che l’articolo non è disponibile per la sostituzione, abbiamo richiesto il rimborso dell’intero importo di questa spedizione, comprese le spese di spedizione.

La mail specifica anche che «abbiamo applicato un importo di 10 sterline di credito promozionale sul tuo account. Ti contatteremo se la possibilità di una sostituzione diventerà possibile nelle prossime settimane.»

Insomma, le poche scorte di PS5 sarebbero la causa della mancata sostituzione, lasciando con un pugno di mosche (o sarebbe meglio dire, con del cibo per gatti) i poveri acquirenti rimasti delusi.

Su SpazioGames trovate in ogni caso la nostra recensione (con tanto di video review) della nuova piattaforma da gioco Sony, nella quale vi abbiamo reso noto che «la nuova generazione di PS5, la filosofia che ci accompagnerà per i prossimi proverbiali sette anni, è quella di proporre miglioramenti mirati con un obiettivo chiarissimo in mente.»

PlayStation 5 è disponibile in Europa e in Italia a partire dal 19 novembre 2020, in due versioni: la prima con lettore ottico (per i giochi su Blu-ray Disc) e una seconda in grado di leggere solo i giochi in formato digitale.