Il cibo di Monster Hunter è quello che vorreste per il pranzo di Pasquetta

I cacciatori di Monster Hunter sanno bene quanto la loro dieta sia importante, all’interno dell’universo di gioco: non a caso la serie di videogame di casa Capcom propone sempre un ampio campionario di ricette con cui è possibile sbizzarrirsi, e anche il più recente Monster Hunter Rise, ora disponibile su Nintendo Switch, non fa eccezione (puntando tutto su uno stile molto più orientale, anche tra i fornelli).

Vi siete mai domandati, però, come sarebbero le pietanze della serie Monster Hunter se venissero realizzate nella realtà? Insomma, questo cibo avrebbe un bell’aspetto o no? La risposta si direbbe decisamente sì, considerando il lavoro svolto dallo chef che gestisce il canale YouTube Binging with Babish.

Nel video che potete vedere nel corpo del nostro articolo, infatti, lo chef in questione si è divertito a ricreare le pietanze da Monster Hunter World – e dobbiamo dire che il banchetto che ha imbandito davanti a sé, nonostante i bagordi pasquali che molti di noi avranno a malapena superato, lascia un certo languorino.

Non è tutto, perché ad accompagnare il video c’è anche il post sul blog ufficiale dello chef, che ha deciso di spiegarvi passo passo come realizzare lo “Chef’s Choice Platter” del gioco, raccontando che «mi aveva perseguitato per anni», motivo per cui ha quindi deciso di ricrearlo nella realtà. E mangiarselo, ovviamente.

Buon appetito da Monster Hunter!

Monster Hunter World è disponibile su PC e PlayStation 4: forte di un enorme successo di critica e pubblico, il gioco è stato ulteriormente apprezzato dopo l’uscita di Iceborne, una titanica espansione che ha reso l’esperienza ancora più ampia.

Monster Hunter Rise è invece disponibile ora su Nintendo Switch, ma il prossimo anno arriverà anche su PC: se volete scoprirlo, non possiamo che raccomandarvi la video recensione del nostro Valentino.