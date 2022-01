Acquista i migliori giochi del 2021 su Eneba a prezzo scontato!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su molti dei migliori giochi usciti nel 2021.

A soli 39,99€ potete mettere le mani su Forza Horizon 5, ultimo capitolo della celeberrima serie per console Xbox e PC. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che «brillante, vario, splendido da vedere e magnifico da giocare, Forza Horizon 5 riesce nell’arduo compito di superare il suo predecessore. Sebbene non manchino parecchi momenti in cui si bada molto alla quantità, facendo affiorare un forte senso di già visto, il nuovo capitolo della serie è una prepotente dimostrazione di forza e il primo vero ruggito di questa nuova generazione, che è finalmente entrata nel vivo».

Piuttosto interessante anche Resident Evil Village, proposto a soli 19,94€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 40€. Resident Evil Village è ultimo capitolo della celeberrima serie horror Capcom ambientato in un misterioso villaggio.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive. La riuscita formula di gioco è la perfetta commistione tra Resident Evil 7 e l’ultimo cult firmato Mikami, e sebbene si avverta in modo evidente quanto l’enorme potenziale non sia stato pienamente sfruttato, Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie».

