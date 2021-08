Horror cosmico annunciato da Nine Inch Nails e dal director di un cult

Un nuovo horror cosmico è in arrivo da una coppia d’eccezione, come annunciato oggi tramite un comunicato stampa.

Il gioco, che almeno in teoria dovrebbe ripercorrere le orme di opere di autori come Lovecraft, porterà la firma di uno studio appena creato, Eyes Out.

Giorno di horror, evidentemente, se consideriamo che proprio oggi cade il settimo anniversario di P.T., la demo di Silent Hills.

E, in effetti, il genere sta avendo un ritorno di fiamma importante, se teniamo presente anche il revival di Dead Space.

Oggi, arriva notizia di un altro titolo che andrà ad innestarsi in quel filone. Non abbiamo ancora un nome, ma sappiamo chi ci metterà la firma, ed è qualcosa di cui potersi entusiasmare.

Il primo gioco di Eyes Out sarà infatti realizzato dal game designer Cory Davis e dal chitarrista dei Nine Inch Nails Robin Finck.

La software house sarà basata a Los Angeles, e si concentrerà sul costruire atmosfere attraverso l’uso creativo di audio e grafica.

Davis è stato il creative director e designer di Spec Ops The Line, mentre ha lavorato pure ad horror come Condemned e F.E.A.R. presso Monolith Productions.

Nel 2014 è stato un membro fondatore di un altro horror apprezzato da critica e pubblico, Here They Lie. Proprio durante lo sviluppo di questo gioco è nato un rapporto creativo tra i due fondatori.

Finck è membro dei Nine Inch Nails dal 1993 ed è entrato nella Hall of Fame del Rock and Roll nel 2020.

Non si tratta del suo primo lavoro nel gaming: ha firmato colonne sonore dal 2014, mettendo lo zampino tra gli altri su Observation di No Code e NOCT di Devolver Digital.

Il primo progetto di Eyes Out non ha ancora un nome ma le idee sono molto chiare: si tratterà di un cosmic horror single-player con forti elementi di narrazione ambientale.

Ulteriori informazioni saranno rivelate nei mesi a venire, ma intanto sono aperte le candidature per entrare nel team.

Come dicevamo, il recupero degli horror è inesorabile e, mentre entrambe le console next-gen si danno da fare sul tema, ce n’è una che la sta spuntando per quantità.

Uno storico esponente del genere, del resto, farà il suo ritorno proprio ad Halloween, in barba al lungamente atteso Silent Hill.

A proposito di classici, anche l’inquadratura fissa sta rientrando nel giro a furor di popolo, e lo dimostra questo gioco in uscita su PS5.