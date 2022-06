Abandoned è “una truffa”? Blue Box fa chiarezza dopo le gravi accuse

Lo sviluppo di Abandoned, la misteriosa esclusiva horror PS5 di Blue Box, è stato indubbiamente controverso fin dal suo annuncio, alimentando nelle ultime settimane molte controversie che, a questo punto, hanno perfino fatto dubitare a molti fan della stessa esistenza del titolo.

Sebbene inizialmente molti fan avessero pensato a un nuovo misterioso Silent Hill (di cui potete recuperare la HD Collection con consegna in settimana su Amazon) di Hideo Kojima, la realtà si rivelò ben diversa: il mistero sul suo effettivo lancio e del Prologo hanno poi alimentato molte ombre sull’effettivo stato del progetto.

Una situazione sicuramente non facilitata da un nuovo report di GameSpot, che segnalava come il creatore Hasan Kahraman non solo non stesse lavorando più su Abandoned, ma facesse addirittura firmare ai membri di un gruppo di gioco NDA di dubbia legalità, facendo così pensare a una «truffa».

Le accuse sono sicuramente molto gravi e hanno spinto il team di sviluppo a intervenire pubblicamente sulla questione per fare chiarezza: un portavoce del team di sviluppo ha dunque spiegato in una e-mail a Kotaku come Abandoned sia in realtà ancora vivo.

Il portavoce di Blue Box Game Studios ha spiegato che il team sarebbe costantemente al lavoro sul gioco e sul suo relativo Prologo, le cui vendite dovrebbero servire a finanziare l’intero progetto: sembra infatti che non sarebbero arrivati finanziamenti né da Sony né da ulteriori terze parti.

«Siamo ambiziosi e prendiamo tutto questo seriamente. Fin da quando Abandoned è stato annunciato abbiamo avuto una falsa partenza. Vogliamo solo avere la stessa opportunità che hanno altri sviluppatori di poter lavorare in pace».

Per quanto riguarda invece lo stato del Prologo, Blue Box ha confermato che è ancora in sviluppo ma che finché non sarà effettivamente pronto per lo sviluppo non rilasceranno più alcuna informazione al riguardo, né vogliono sentirsi obbligati a «dimostrare» che il team ci stia effettivamente lavorando.

Il portavoce ha anche chiarito che il gruppo gaming riferito nel rapporto di GameSpot sarebbe stata in realtà una chat party su PlayStation, tenuta attiva con il solo scopo di giocare insieme ad alcuni fan e tenuto online solo su loro insistenza: non sarebbe dunque collegato in alcun modo allo sviluppo di Abandoned.

La risposta di Blue Box prova dunque a fare chiarezza sugli aspetti negativi emersi con l’ultimo report, rispondendo anche alle domande sullo sviluppo di Abandoned con risposte evasive e chiedendo ulteriore pazienza ai propri fan: a questo punto non possiamo fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

In ogni caso, la risposta sembra fare eco a quanto dichiarato dal direttore Hasan Kahraman qualche settimana fa, secondo il quale ai giocatori «non interessa» capire cosa significhi sviluppare un titolo.

Nel frattempo, un leak potrebbe aver già svelato quale sarà la trama del gioco, che sembra una sceneggiatura simile a quelle create proprio da Hideo Kojima.