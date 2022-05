Abandoned, un leak rivela la trama del gioco e sembra scritta da Kojima

Abandoned sembra una storia di un’epoca fa, ma l’epopea del titolo di Blue Box associato al nuovo progetto di Hideo Kojima è relativamente fresca.

L’autore di Death Stranding (che potete recuperare su Amazon) ci ha abituato ad operazioni talmente particolari, per il lancio dei suoi progetti, che le vicende di Abandoned sembrano effettivamente qualcosa che potrebbe fare lui stesso.

Poco meno di un anno fa avremmo potuto scoprire la verità sul progetto, ma il lancio della Realtime Experience di Abandoned è stato un disastro.

Una debacle che ha portato tanti problemi al team di sviluppo, che in una nota chiese ai giocatori di andarci piano e smetterla con la tossicità.

E, proprio mentre eravamo pronti a seppellire Abandoned, spunta un leak che parla della presunta trama del videogioco di Blue Box.

Un soggetto che sembra una storia che potrebbe creare qualcuno come Hideo Kojima.

Come riporta The Gamer, nel web si è tornati a parlare di Abandoned, con dei materiali che sarebbero legati proprio ad Hasan Kahraman, il game designer responsabile del progetto.

Materiali di cui hanno parlato degli insider su Twitter, e che sono comparsi nei meandri di Reddit, che contengono uno strano video, una foto a un muro di mattoni, e una pagina della presunta sceneggiatura di Abandoned.

Ora, leggendo le righe che trovate qui sotto, provate ad immaginare che sulla copertina (sempre presunta) di Abandoned ci sia scritto “A Hideo Kojima Game”, e tutto sembrerà più plausibile.

La sceneggiatura inizia con un personaggio che estrae un chip da un socket di sistema per mostrarlo a un gruppo di persone. Su quel chip c’è un’arma biologica chiamata Zero Cell che apparentemente è stata «perfettamente progettata tramite simulazioni al computer da una IA in tempo reale».

«La chiamiamo Realtime Experience», aggiunge il personaggio misterioso. «Nascosta all’interno dell’elettronica distribuita in tutto il mondo, il progetto Blue Box ha alimentato la potenza di queste simulazioni. In altre parole, più persone utilizzavano l’elettronica dei computer con le simulazioni AI Blue Box incorporate, più potente diventava la creazione di Zero Cell».

Inoltre, c’è qualcosa riguardo un tale Team 74, un gruppo di scienziati top secret che è stato assemblato dal governo degli Stati Uniti nel 1974. I quali «insieme, hanno fondato il progetto Blue Box e si sono preparati per la creazione di Zero Cell».

Dando per scontato che tutto questo potrebbe non essere vero, sembra davvero una trama di un gioco di Kojima.

Aspettiamo di saperne di più visto che, stando al team, Abandoned non è stato ufficialmente cancellato, anche se per ora abbiamo solo dei leak.