Abandoned cancellato? Blue Box “ha paura” e fa chiarezza sul Prologo

Nelle scorse ore Abandoned è tornato improvvisamente a far parlare prepotentemente di sé, dopo molti mesi passati in totale silenzio: i fan sono infatti rimasti molto infastiditi da un gesto degli sviluppatori.

Se una volta i fan ritenevano che questo misterioso survival horror in uscita su PS5 fosse in realtà un Silent Hill di Hideo Kojima, oggi molti giocatori sono arrivati a dubitare perfino della sua stessa esistenza.

Blue Box ha infatti cancellato numerosi tweet che promettevano feature in arrivo sul Prologo, suscitando comprensibilmente rabbia e alimentando i sospetti di molti utenti sull’effettivo sviluppo del titolo.

Gli sviluppatori hanno però reagito alle reazioni della community, promettendo in seguito a un sondaggio che avrebbero mostrato loro dettagli del gameplay del Prologo, pur mettendo le mani avanti e sottolineando che si tratterà di catturato ancora in fase di sviluppo.

Questo gesto di buona volontà da parte di Blue Box non ha però risposto alla domanda che si sono fatti tanti fan e addetti ai lavori nelle ultime ore: come mai i post sono stati cancellati?

A spiegare le motivazioni del gesto è stato il director Hasan Kahraman, in un’intervista rilasciata alla redazione di IGN.com nella quale ha provato a fare chiarezza sulla situazione:

«Non me l’aspettavo, non pensavo che la community avrebbe reagito in quel modo. Fondamentalmente, i tweet sono stati cancellati perché alcuni dei concept erano cambiati. Pensavo che forse cancellare semplicemente il tweet per pubblicare informazioni più rilevanti sarebbe stata una buona idea – ma in realtà non lo è stata. Adesso ho imparato che è meglio tenerli e basta. Anche se le informazioni o i concept sono cambiati, è meglio mantenere i post vecchi perché alla fine le persone capiranno da sole qual è la differenza e che cosa è più attuale».

In merito al Prologo, Kahraman ha ribadito che non sarà una demo di Abandoned, ma che è considerabile come un gioco a parte vero e proprio: verrà infatti venduto come prodotto a parte, anche se a un prezzo molto basso perché avrà una durata di circa una o due ore.

Il director ha anche risposto a una delle domande più comuni del fan: come mai fin dall’annuncio non si è mai vista alcuna novità vera e propria riguardo lo sviluppo di Abandoned?

«Il motivo per cui le persone non hanno visto ancora nulla del gioco, o alcuno sviluppo, è perché semplicemente, per dirlo con una sola parola, ho paura. Non vi mentirò. La ragione per cui ho paura è che si tratta di un lavoro personale. […] Non sto lavorando per Ubisoft. Non lavoro per un publisher tripla-A che mi dice cosa devo fare ed in pratica mi dice che gioco devo realizzare. È qualcosa di personale. Per quanto riguarda i progressi nello sviluppo, non tutti potrebbero capirli perché i giocatori non vedono, non capiscono cosa significa “in sviluppo”. Ai giocatori non interessa».

Kahraman ammette per questo motivo di essere ancora indeciso se mostrare o meno il suo lavoro, perché se la presentazione non soddisferà le pretese dei fan, sarà difficile far cambiare loro idea sullo status finale del gioco.

Tuttavia, il director ammette che se sarà in grado di mostrarlo in uno stato accettabile, allora il reveal di Abandoned potrebbe effettivamente apparire tramite Twitter.

L’intervista sicuramente farà discutere i fan per via delle parole molto forti, adottate anche nei confronti dei suoi stessi follower e accenderà nuovamente il dibattito sull’effettiva esistenza di questo misterioso titolo.

Anche se Blue Box ha ribadito più volte che il gioco non è stato cancellato, ci sono infatti ancora diversi punti chiave che non sembrano essere stati chiariti. Vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la situazione.