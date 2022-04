Abandoned è vivo e Blue Box fa un “regalo” ai giocatori

Abandoned, nonostante il lungo silenzio, non è stato cancellato: il gioco è inatti tornato a far parlare di sé nelle scorse ore.

Il survival horror atteso su PS5, che inizialmente si pensava essere un Silent Hill sotto mentite spoglie, sarebbe ancora vivo e vegeto e pronto a mostrarsi.

La notizia che Blue Box avesse cancellato numerosi tweet in cui prometteva novità avevano fatto indispettire molti giocatori in tutto il mondo.

Fortunatamente, pochi giorni fa gli sviluppatori hanno scelto il proprio profilo Twitter per dare l’annuncio del rinvio del prologo, dove ci hanno tenuto a specificare che Abandoned in realtà esisterebbe davvero. A quanto pare, però, le novità non sono finite qui.

Sempre via social, Blue Box ha fatto un piccolo “regalo” ai suoi follower, ossia pubblicando un sondaggio in cui chiedono ai giocatori il loro parere.

Più in particolare, viene chiesta al pubblico la possibilità di mostrare sequenze di gioco tratte dal processo di sviluppo di Abandoned – The Prologue.

Quindi, se il tutto andrà come deve andare (e abbiamo i nostri dubbi), il titolo si mostrerà davvero a breve.

Your votes really helps us alot! Just to be clear, we'll show off gameplay but with some limits. We'll mention these later. Just don't expect a full representation! Its still in development and not ready, therefore the Prologue got delayed. Keep that in mind.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) April 3, 2022