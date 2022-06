A settembre arriva un altro figlio di Zelda, in Unreal Engine

Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è ancora lontano, tanto che i giocatori non possono fare altro che ingannare l’attesa con Zelda-like di spessore.

Il successo del primo capitolo su Switch (che trovate su Amazon a prezzo molto interessante) ha infatti riacceso gli animi verso le avventure come quella di Link, tanto che i cosiddetti figli illegittimi aumentano a vista d’occhio.

Nei giorni scorsi, ad esempio, lo sviluppatore Tiny Roar e dal publisher Assemble Entertainment hanno mostrato il bellissimo XEL, la cui data è davvero vicina.

Ora, è in arrivo un nuovo clone degli Zelda classici, mosso dalla potenza dell’Unreal Engine 4, il quale si era fatto provare con mano alcune settimane fa.t

Come riportato anche da DSO Gaming, SOEDESCO ha annunciato che il suo prossimo gioco ispirato agli Zelda a 16-bit, Airoheart, uscirà il 30 settembre 2022.

Per celebrare questo annuncio, l’editore ha anche pubblicato un nuovo trailer di gioco che potete trovare poco sotto.

Airoheart mira ad adattare la narrazione profonda ed emotiva della serie di Final Fantasy con lo stile e il fascino della prima saga di The Legend of Zelda.

Il gioco, dotato della classica prospettiva pixel top-down tipica dei giochi della metà degli anni ’90, presenta combattimenti in tempo reale vecchia scuola, enigmi e sequenze platform in un enorme mondo aperto.

I giocatori si faranno strada tra pericolosi mostri, oltre alla possibilità di piazzare bombe, lanciare incantesimi, bere pozioni e superare i pericoli di Engard.

Inoltre, potranno acquisire armi e armature, oltre a imparare abilità magiche per superare enigmi complessi e sbloccare nuove aree da esplorare.

Airoheart è in fase di sviluppo dal 2018 ed è stato finanziato con successo su Kickstarter nel 2020. Il gioco utilizza l’Unreal Engine 4 e non assomiglia per nulla a ciò che abbiamo visto in precedenza, specie con un look 16-bit.

Restando in tema, alcune settimane fa sulle nostre pagine vi abbiamo fatto leggere la lista dei migliori Zelda-clone mai usciti.