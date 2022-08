A Plague Tale Requiem, il nuovo tragico gameplay trailer svela tante novità

Asobo Studio e Focus Entertainment sono tornati a mostrarci nuovi interessanti dettagli sul gameplay di A Plague Tale Requiem, l’attesa nuova avventura che ci porterà nel prossimo viaggio di Hugo e Amicia, con un nuovo interessante trailer.

La nuova avventura su console next-gen (potete prenotarla a un ottimo prezzo su Amazon) è sicuramente una delle produzioni più attese dell’anno: in vista dell’imminente appuntamento alla Gamescom, gli sviluppatori hanno deciso di accontentare i loro fan con un lungo video.

Nel filmato dalla lunghezza di circa 5 minuti, che vi abbiamo riproposto in cima a questo articolo, sarete infatti in grado di scoprire nel dettaglio cosa potranno aspettarsi i fan da questa avventura.

Sono infatti svelate molte delle location che appariranno nel sequel di Innocence, insieme a tanti nuovi personaggi e novità sul gameplay giocato vero e proprio, che preannunciano ancora una volta un viaggio tragico e inquietante.

In A Plague Tale Requiem i giocatori dovranno infatti affrontare il nuovo viaggio di Hugo e Amicia a sud della Francia del quattordicesimo secolo, prima di partire in barca verso una misteriosa isola del Mediterraneo.

Amicia dovrà fare tutto il necessario per trovare una cura alla malattia di Hugo sfruttando le tante nuove abilità a sua disposizione, inclusa l’alchimia per manipolare il fuoco, la potenza a lungo raggio di una balestra, ma anche la sua abilità nello sfruttare il terreno a suo vantaggio e svincolarsi dalle prese dei suoi nemici.

Ma anche Hugo avrà a disposizione nuovi poteri con cui aiutare la sorella: sarà infatti possibile percepire i movimenti dei nemici durante le fasi stealth, così da pianificare meglio le proprie mosse, o anche manipolare orde di ratti per poter decimare interi squadroni di soldati a nostro piacimento.

Si preannuncia un’avventura dunque davvero ambiziosa e coinvolgente, in grado di mettere alla prova le nostre capacità: vi ricordiamo che l’appuntamento con il day one è attualmente fissato per il 18 ottobre 2022 su PS5, Xbox Series X|S e PC, inoltre arriverà su Nintendo Switch in edizione cloud.

Il titolo non uscirà dunque su PS4 o Xbox One: la scelta è stata giustificata dagli sviluppatori per motivi relativi alle limitazioni tecniche. Lanciare il gioco solo su console next-gen permetterà dunque, come anticipato dal gameplay trailer, un prodotto molto più ambizioso.

Se siete rimasti affascinati dalle atmosfere di gioco, vi ricordiamo che potete prenotare anche i bellissimi libri ufficiali di A Plague Tale Requiem.

Nel caso vi serva invece un ripasso su cosa potrete aspettarvi dalla nuova produzione di Asobo Studio, abbiamo riepilogato per voi tutto ciò che dovete sapere su A Plague Tale Requiem.