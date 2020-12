A CD Projekt non interessa quanto costerà: Cyberpunk 2077 sarà fixato

In una riunione d’emergenza con gli investitori, CD Projekt ha chiarito alcuni aspetti del controverso lancio di Cyberpunk 2077.

In particolare, l’etichetta polacca ha voluto precisare che ha a cuore il suo rapporto con i giocatori e farà di tutto per ricucire lo strappo che si è creato con il complicato day one dello shooter RPG fantascientifico.

Rispondendo alla domanda di un azionista che chiedeva quanto sarebbe pesata sul budget aziendale l’intera operazione di riparazione del gioco, il vice presidente e membro del consiglio d’amministrazione Michał Nowakowski ha spiegato che questo dato è “irrilevante”.

«Il costo di patchare il gioco è irrilevante [a confronto] con quello che abbiamo in gioco in questo, quindi non ci sono dubbi al riguardo», ha spiegato Nowakowski.

«Senza dubbio vogliamo fixare il gioco, abbiamo fatto una promessa ai giocatori, e faremo di tutto per mantenerla».

La compagnia sa di aver bruciato la fiducia dei consumatori nei suoi confronti e la propria reputazione con questa manovra spericolata.

«È per questo che i nostri primi step saranno focalizzati solamente sul riguadagnare queste due cose», ha aggiunto il co-CEO Adam Kicinski.

«Siamo concentrati sul fixare Cyberpunk sulle console last-gen», è stata la sua conclusione.

Se volete sapere come gira il gioco sulle piattaforme della vecchia generazione, vi suggeriamo di consultare le nostre video analisi di Cyberpunk 2077 su tutte le Xbox in circolazione e su PS4/PS5, dove le performance hanno particolarmente deluso.