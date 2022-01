Nel 2022 scopriremo il prossimo gioco dell’autore di Shadow of the Colossus (probabilmente)

Il 2022 appena entrato potrebbe portarci delle importanti novità e succosi annunci.

Sembra infatti che dovremmo poterci aspettare, durante il nuovo anno, un grande annuncio di un progetto targato Fumito Ueda.

Il director come sappiamo è la mente dietro Ico e Shadow of the Colossus, e il suo ultimo gioco da visto la luce nell’ormai lontano 2016: The Last Guardian.

I giochi di Ueda sono noti al pubblico per la loro peculiare componente artistica, nonché per un coefficiente narrativo a volte quasi ermetico, che poggia le sue radici principalmente su una lore talmente pregnante da trasudare da ogni sua opera.

The Last Guardian è la più recente fatica di Fumito Ueda

The Last Guardian ovviamente non fa eccezione e, dopo il suo travagliato sviluppo, ha incontrato il plauso sia della critica specializzata che dal pubblico di appassionati.

Gli sviluppatori del team genDesign, fondato nel 2014 da Ueda proprio durante lo sviluppo di The Last Guardian, hanno adesso pubblicato un post su Twitter che lascia presagire a un nuovo annuncio che rivelerà il presunto nuovo progetto di Ueda nel 2022.

Il team è composto da molti dei componenti dello staff che ha lavorato nel Japan’s Studio Team Ico durante lo sviluppo sia di Ico che di Shadow of the Colossus.

Il post di cui sopra è stato condiviso durante la vigilia di capodanno, le parole presumibilmente sono dello stesso Ueda: «Felice anno nuovo. Nel 2022 farò il mio meglio per fare alcuni nuovi annunci».

Ovviamente dato la tempistica dello sviluppo di giochi come The Last Guardian non crediamo che si tratti di un progetto che vedrà la luce già da quest’anno, ma probabilmente potrebbe essere il primo gioco multi piattaforma di genDESIGN (via Gamerant). Nel 2020, sappiamo, il team ha annunciato di essere ora sotto l’egida di Epic Games, e da allora siamo in attesa di scoprire che cosa stia facendo bollire in pentola.

Nel frattempo, mentre rimaniamo in guardia in vista di altre novità, ricordiamo che potete giocare a The Last Guardian su PS5, e la sua copia fisica vi garantirà i 60fps.

Inoltre, l’ultimo lavoro di Ueda potrebbe anche vedere una trasposizione cinematografica.

Infine se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Last Guardian, direttamente sulle pagine di SpazioGames.