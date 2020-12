Gotham Knights, un teaser sembra svelare la data d’uscita

Un tweet condiviso sui social dall’account ufficiale del gioco potrebbe aver svelato la data d’uscita di Gotham Knights.

La cartolina di auguri inviata da Warner Bros. Montreal, che ama particolarmente i teaser, comprende infatti un riferimento al 16 luglio 2021.

Una data che, secondo alcuni fan, non sarebbe altro che il giorno d’uscita – un venerdì, del resto, giorno in cui per “pura coincidenza” sono soliti uscire i videogiochi da anni.

Il gioco, che non farà parte dell’Arkhamverse, è sparito dai radar dopo la sua attesissima presentazione dei mesi scorsi.

Tuttavia, la community è divisa riguardo al significato di questa data, e in effetti potrebbero esserci altre e diverse interpretazioni.

Su Resetera, un utente fa notare che potrebbe trattarsi di un nuovo trailer il 6 gennaio, per via dell’accostamento dei numeri 16 (1/6, nel formato americano 1 gennaio) e 21 (2021).

Un altro ritiene che il 16 luglio sia l’uscita anticipata di cinque giorni garantita per i giocatori che acquisteranno un’edizione da collezione.

Nello stesso thread, viene fatto notare come WB Games abbia in uscita LEGO Star Wars The Skywalker Saga programmato per la primavera, Back 4 Blood (dai creatori di Left 4 Dead) a giugno e Hogwarts Legacy in autunno.

Un altro gioco del mondo DC, Suicide Squad Kill the Justice League, è invece in uscita nel 2022 per mano di Rocksteady.