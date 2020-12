A cosa giocheremo nel 2021? I giochi già annunciati in arrivo il prossimo anno

Da un punto di vista videoludico, lo abbiamo visto, il 2020 ha poco da invidiare a qualsiasi altro gioco, considerando la quantità di ottime produzioni su cui abbiamo potuto mettere le mani, da The Last of Us – Parte II ed Hades in giù. Cosa ci aspetta, allora, nel 2021? Quali sono i giochi che hanno già fissato l’appuntamento con il prossimo anno e quali invece hanno ancora una finestra di lancio generica?

Abbiamo messo insieme un po’ di date per stilarvi una lista delle maggiori uscite del 2021, in modo che possiamo prepararci insieme ai (tanti, vi facciamo questo spoiler) videogame che ci attendono il prossimo anno, quando la next-gen entrerà finalmente nel vivo.

Horizon: Forbidden West è una delle uscite del 2021

Nota: questa lista non include tutti i giochi annunciati per il prossimo anno, ma le produzioni di maggior appeal e rilievo.

Giochi in uscita nel 2021

Annunciati per gennaio 2021

12 gennaio – King’s Arthur: Knight’s Tale

20 gennaio – Hitman 3 | Prenotalo

| Prenotalo 21 gennaio – Ride 3 (next-gen)

(next-gen) 28 gennaio – The Medium

Annunciati per febbraio 2021

2 febbraio – Outriders | Prenotalo

| Prenotalo 5 febbraio – NiOh Remastered

5 febbraio – NiOh Collection (PS5)

(PS5) 11 febbraio – Little Nightmares II | Prenotalo

| Prenotalo 12 febbraio – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Prenotalo

| Prenotalo 23 febbraio – Persona 5 Strikers | Prenotalo

| Prenotalo 25 febbraio – Ghost ‘n Goblins Resurrection

25 febbraio – Riders Republic | Prenotalo

| Prenotalo 26 febbraio – Bravely Default 2 | Prenotalo

| Prenotalo TBA febbraio – Destruction All-Stars | Prenotalo

Little Nightmares II arriverà nel 2021

Annunciati per marzo 2021

2 marzo: Yakuza: Like a Dragon (PS5)

(PS5) 18 marzo: Prince of Persia Remake

19 marzo: Returnal

26 marzo: Balan Wonderworld

26 marzo: It Takes Two

26 marzo: Monster Hunter Rise | Prenotalo

Annunciati per aprile 2021

23 aprile: NieR Replicant ver1.22474487139… | Prenotalo

| Prenotalo TBA aprile: Humankind

It Take Two è il nuovo gioco dell'autore di A Way Out

Annunciati per maggio 2021

21 maggio: Deathloop | Prenotalo

Annunciati per giugno 2021

22 giugno: Back 4 Blood

Annunciati per il 2021

Inizio 2021 – Control Ultimate Edition (next-gen) | Prenotalo

(next-gen) | Prenotalo Inizio 2021 – Wonder Boy: Asha in Monster World

Primo quarto – Sniper Ghost Warriors Contracts 2

Primavera – Kena: Bridge of Spirits

Primavera – Mass Effect Legendary Edition

Primavera – Oddworld Soulstorm

Estate – Scarlet Nexus

Seconda metà dell’anno – GTA V (next-gen)

(next-gen) Autunno – Halo Infinite

Inverno – Crimson Desert

Anche Kena è in arrivo nel 2021

TBA – Battlefield 6

TBA – Biomutant | Prenotalo

| Prenotalo TBA – Bright Memory: Infinite

TBA – Chorus

TBA – Cris Tales | Prenotalo

| Prenotalo TBA – Cyberpunk 2077 (next-gen)

(next-gen) TBA – The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

TBA – Dying Light 2 | Prenotalo

| Prenotalo TBA – Elden Ring

TBA – The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion

TBA – Far Cry 6 | Prenotalo

| Prenotalo TBA – Ghostrunner (next-gen)

(next-gen) TBA – Ghostwire Tokyo

TBA – God of War

TBA – Gotham Knights | Prenotalo

Halo Infinite arriverà nel 2021

TBA – Hellblade 2: Senua’s Saga

TBA – Hogwarts Legacy | Prenotalo

| Prenotalo TBA – Hollow Knight: Silksong

TBA – Hood: Outlaws and Legends

TBA – Horizon: Forbidden West

TBA – The Lord of the Rings – Gollum

TBA – Marvel’s Avengers (next-gen)

(next-gen) TBA – No More Heroes 3

TBA – Psychonauts 2

TBA – Rainbow Six Quarantine

TBA – Ratchet & Clank: Rift Apart

TBA – Resident Evil Village

TBA – Rune Factory 5

Senua's Saga: Hellblade II sarà un'esclusiva Microsoft