2021 coerente fino alla fine: rinviato al 2022 uno dei pochissimi giochi di dicembre

In un dicembre sicuramente non brillante in quanto a numero di nuovi titoli, ecco che arriva la notizia dell’uscita posticipata di un altro gioco: Syberia: The World Before.

Il continuo della storia di Kate Walker sarebbe dovuto uscire il 10 dicembre – fra pochissimi giorni, dunque – ma con un comunicato il team Microids ha fatto sapere che l’uscita del gioco è stata rinviata al 2022.

Non si tratta di un fine anno traboccante di titoli, in linea sicuramente con quello che è stato un altro anno difficile segnato dalla pandemia che ha tagliato le gambe a numerosi progetti che sono stati rimandati in corso d’opera.

Syberia The World Before ha però subito una battuta d’arresto anche a causa della grossa perdita che abbiamo appreso qualche mese fa. È venuto tragicamente a mancare il fumettista belga nonché autore della saga Benoît Sokal, notizia che ha scosso appassionati della serie e non.

Di seguito ecco le parole di Microids che commentano il posticipo dell’uscita del gioco:

«Fissato inizialmente per il 10 dicembre 2021 su PC, abbiamo preso la decisione di rimandare l’uscita del gioco al Q1 2022. Forniremo presto altre informazioni per quanto riguarda la data d’uscita. Vogliamo fare uscire la migliore esperienza di gioco possibile offrendo un’avventura immersiva che vi rapirà e rimarrà fedele all’universo di Benoît Sokal. Adesso sembra decisamente necessario prenderci ancora un altro po’ di tempo per terminare lo sviluppo nelle condizioni migliori. Siamo già abbastanza sicuri e desiderosi di condividere con voi le nuove avventure di Kate Walker. Siamo convinti che i giocatori saranno entusiasti del nuovo episodio della serie. Senza dubbio Syberia: The World Before sarà uno degli episodi migliori dell’intera serie di Syberia».

Riportiamo anche il post su Twitter:

Sembra che i fan di Syberia dovranno ancora aspettare un po’, tuttavia il tempo da attendere sembrerebbe non essere poi così tanto.

Infine, se volete saperne di più del gioco vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra anteprima di poco più di un anno fa, nonché al nostro video provato.