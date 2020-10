Syberia: The World Before | Provato

Il ritorno di Kate Walker è servito: la nostra Stefania Sperandio si è misurata con il Prologo di Syberia: The World Before, prossimo episodio della serie Microids: vediamo come se la cava questa nuova avventura grafica, che vuole riconquistare il cuore degli appassionati dopo un Syberia III tutt’altro che esaltante.