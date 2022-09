Impiega 9 anni a giocare 100 stagioni in Football Manager: ecco le squadre migliori del secolo

Che Football Manager sia una saga di giochi con la capacità di tenere a lungo incollati nelle sue meccaniche, non è una novità. Difficile, però, battere quanto fatto da Jonny Sharples, che nel suo profilo Twitter ufficiale ha fatto sapere di aver giocato un secolo di stagioni su Football Manager. Certo, gli è servito un po’ di tempo. Più o meno nove anni e mezzo.

Il dato estremamente interessante rilevato con questo esperimento è vedere quali squadre hanno raggiunto il successo (e le vittorie) nell’arco dei cento anni di stagioni.

Come immagina, Football Manager, i prossimi 100 anni di calcio?

«Dopo quasi nove anni e mezzo, 5.903 partite […] ho finalmente completato un secolo di stagioni in Football Manager. Ecco i maggiori vincitori dei titoli degli ultimi cento anni» scrive Sharples, con una certa fierezza.

Sappiamo che la saga di Sports Interactive è molto famosa per la sua capacità di simulare l’andamento delle squadre, ammesso che non vengano compiute follie di calciomercato. In questo caso, l’esperimento è partito dalla stagione 2012/2013, il che lascia intendere quindi che il gioco su cui è stata portata avanti la cosa sia Football Manager 2013.

After almost nine and a half years, 5,903 matches in charge, three laptops, three houses, one T-Rex USB stick, and one very famous Croatian newgen, I've finally completed a century of seasons in Football Manager. Here are the major title winners of the last one hundred years. pic.twitter.com/zeIoXdDMFC — Jonny Sharples (@JonnyGabriel) September 23, 2022

In Italia colpiscono diversi aspetti curiosi: la Serie A è stata vinta, in cento anni, per 40 volte dalla Juventus, ma anche per 36 volte dalla Roma – che in realtà dalla sua fondazione nel 1926 a oggi ha portato a casa tre scudetti. Sarebbe, insomma, un futuro decisamente auspicabile per tutti i tifosi giallorossi.

Il resto degli scudetti vede 2 titoli per il Milan, 1 per l’Inter e il Palermo, 4 per la Lazio ma, soprattutto, 8 scudetti per il Cagliari – e, sì, da sarda lo scrivo con una punta di fierezza. Da notare, e non sono passati inosservati, anche i 3 scudetti dell’AlbinoLeffe, squadra di fronte alla quale Sharples scrive «non so nemmeno chi siano».

But to answer a few common questions:

• Celtic;

• Look, Hearts are sometimes really good;

• Rangers perpetually finish third;

• No, I don't know who AlbinoLeffe are either;

• Newcastle have won two FA Cups (2017 and 2088);

• And no, I'm not divorced. — Jonny Sharples (@JonnyGabriel) September 23, 2022

Per la Premier League il gioco ha immaginato una specie di egemonia dell’Arsenal – e, anche qui, siamo sicuri che ai tifosi dei Gunners non dispiacerebbe. In Scozia è un tripudio Celtic per praticamente tutto il secolo, come in Germania si legge poco di diverso rispetto al Bayern Monaco e in Francia poco di diverso rispetto al PSG.

Tra i vincitori della Champions League, invece, troviamo 3 coppe dalle grandi orecchie per la Roma e 1 Champions per il Cagliari. C’è anche un futuro che non auspichiamo ai tifosi della Juventus, che a fronte dei 40 scudetti secondo Football Manager non porterebbero a casa nient’altro che 2 Europa League nel giro di un secolo intero.

Poche gioie anche per la nostra nazionale: nelle stagioni simulate dal videogioco, c’è solo un Campionato Europeo vinto dagli Azzurri (nel 2076), mentre niente da fare per il Mondiale, dominato spesso dalla Germania.

Il prossimo Football Manager 2023 arriverà il 9 novembre su PC e (per la prima volta da un bel po’) su tutte le console. Sarà anche dal day-one su Xbox Game Pass: se interessati, trovate qui l’abbonamento.