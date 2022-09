PlayStation sta per riaccogliere una grande serie calcistica dopo 9 anni

SEGA e Sports Interactive hanno ufficialmente annunciato un grande ritorno: Football Manager 2023 sarà il primo capitolo della serie a essere giocabile su console PlayStation, dopo ben 9 anni dall’ultima volta.

L’ultima volta che la simulazione manageriale calcistica fu disponibile sulle console di casa Sony fu infatti con l’edizione 2014 su PS Vita: da allora ci fu una lunga assenza del titolo calcistico su PlayStation, costringendo i fan a dirottarsi su alternative come l’imminente FIFA 23 (che potete prenotare su Amazon).

Insieme alla conferma dell’arrivo al day one su Xbox Game Pass, gli sviluppatori hanno infatti annunciato che Football Manager 2023 sarà disponibile per la prima volta anche su PS5 e PS4 in una speciale versione adattata.

Come riportato da Game Rant, il titolo dovrebbe essere rilasciato come Football Manager 2023 Console sia sulle piattaforme di casa Microsoft che PlayStation: dovrebbe dunque essere abbandonata la dicitura «Xbox Edition» in occasione della trasformazione a titolo multipiattaforma.

La più grande simulazione manageriale calcistica è dunque finalmente pronta a tornare nelle case dei fan di casa Sony dopo quasi 10 anni: i giocatori potranno presto divertirsi a seguire la propria squadra in ogni singolo aspetto e farle arrivare a conquistare traguardi inimmaginabili.

Per i fan su Nintendo Switch è stato invece confermato il ritorno dell’edizione Touch: una versione semplificata e meno approfondita, ma che offre ugualmente tutti gli aspetti più importanti e amati della gestione di una squadra di calcio.

Non potranno poi mancare anche le edizioni mobile e — naturalmente — l’edizione PC, anch’essa inclusa su Game Pass: Football Manager 2023 sarà ufficialmente disponibile su tutti i dispositivi a partire dal 9 novembre 2022.

Di sicuro i fan dei giochi di calcio avranno modo di divertirsi nei prossimi mesi con tante novità: ricordiamo infatti che anche UFL vuole fare concorrenza ai più celebri titoli disponibili sul mercato, anche se vedrà la luce soltanto nel 2023.

Per chi preferirà invece una carriera da allenatore meno complessa, ci si potrà sempre affidare all’apposita modalità di FIFA 23: ve ne abbiamo parlato approfonditamente in un nostro speciale.