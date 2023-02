Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo potrebbe avere una pessima notizia per il prezzo

Una clamorosa anticipazione arrivata dal Nintendo eShop potrebbe riservare una pessima notizia per i fan in attesa di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che potrebbe scegliere di seguire l’esempio di molti titoli sulle console di ultima generazione.

A differenza di molti altri giochi su Switch e dello stesso Breath of the Wild (che trovate su Amazon), il suo successore potrebbe infatti aver deciso di aumentare il prezzo del gioco al lancio di ben 10 euro, arrivando così ai fatidici 80 euro.

Ricordiamo infatti che la prima avventura è stata proposta con un prezzo di lancio di 69.99€, come potete constatare voi stessi cercando il titolo sul Nintendo eShop, ma la versione americana dello store ha mostrato un prezzo superiore per l’imminente open world.

Il sempre beninformato Wario64 su Twitter ha infatti segnalato che per un breve periodo il gioco è apparso in vendita a 69.99$, contro i 59.99$ proposti per il predecessore: la cifra è stata successivamente rimossa dall’eShop, ma potrebbe essere svelata ufficialmente in occasione del Direct di questa sera.

Dato che si tratta di 10 dollari in più rispetto al prezzo di base, e considerando la regolare conversione che avviene tra dollaro ed euro sulle console rivali, è plausibile dunque immaginare che tale cifra sarebbe convertita in 80 euro, una cifra ben superiore agli standard a cui Nintendo ha abituato i suoi fan.

Se l’indiscrezione fosse confermata, si tratterebbe del primo gioco che la casa di Kyoto ha deciso di offrire a questa cifra su Switch fin dal lancio, forse anche come test in vista di un futuro successore della console.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is priced at $69.99 according to eShop https://t.co/lNRCkuN5w3 pic.twitter.com/Hf0N8dhjSH — Wario64 (@Wario64) February 8, 2023

Un’ulteriore potenziale conferma è arrivata direttamente dagli store americani, che proponevano invece regolarmente il pre-order a 59.99$: pochi istanti dopo che è uscita la presunta conferma del nuovo prezzo, tutti i retailer più importanti hanno bloccato le prenotazioni di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

GameStop has now halted preorders for Tears of the Kingdom https://t.co/tPSm7CDVTg — Wario64 (@Wario64) February 8, 2023

Insomma, potrebbe esserci davvero una pessima notizia per chi non vedeva l’ora di tornare nel regno di Hyrule, ma con buona probabilità scopriremo la verità soltanto questa sera, a partire dalle ore 23:00. Nel frattempo, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, incrociare le dita e continuare a seguirci per gli ultimi aggiornamenti.

Considerando che, secondo gli esperti, Zelda Tears of the Kingdom potrebbe essere l’ultimo big di Switch, è possibile che Nintendo voglia provare a incassare il più possibile in vista di una nuova generazione di giochi e hardware. A meno che, naturalmente, non si sia trattato di un semplice errore.