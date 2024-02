Saldi eShop: le migliori esclusive Nintendo in sconto per Switch

Il weekend è sempre un buon momento per armarsi di Nintendo Switch e scaricare qualche nuovo gioco da Nintendo eShop, soprattutto se è possibile portarlo a casa spendendo molto poco – cosa che non succede troppo di frequente, quando si parla di esclusive per Nintendo Switch o, in generale, di titoli prodotti dalla stessa casa di Kyoto per la sua console.

Tuttavia, in questo momento i saldi "Il divertimento continua" lanciati qualche giorno fa stanno coinvolgendo anche diversi giochi first-party, che si possono quindi acquistare eccezionalmente a prezzo ridotto (mentre di solito non si scostano dai 59,99€ di lancio, se non in rare occasioni – come questa).

Advertisement

Abbiamo quindi passato in rassegna lo store digitale di Switch – potete farlo anche voi sulla vostra console – per segnalarvi le migliori esclusive e i migliori first-party che trovate ora in offerta. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate .

Giochi Nintendo/esclusive in sconto ora su Nintendo eShop

Splatoon 3 a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ New Super Mario Bros. U Deluxe a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Super Mario Party a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 25,19€ anziché 59,99€

a 25,19€ anziché 59,99€ Donkey Kong Country: Tropical Freeze a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Kirby e la Terra Perduta a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Xenoblade Chronicles 3 a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Captain Toad: Treasure Tracker a 27,99€ anziché 39,99€

a 27,99€ anziché 39,99€ Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Pokkén Tournament DX a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Paper Mario: The Origami King a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Fire Emblem: Three Houses a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ Mario Golf: Super Rush a 39,99€ anziché 59,99€

a 39,99€ anziché 59,99€ WarioWare: Get it Together! a 34,99€ anziché 49,99€

a 34,99€ anziché 49,99€ Baten Kaitos I & II HD Remaster a 34,99€ anziché 49,99€

Potete vedere anche le (tante) altre proposte a meno di 5 euro direttamente andando a dare un'occhiata a , o direttamente sulla vostra console accedendo all'icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere goduti su tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate ormai piuttosto facilmente anche ), sia che siate in possesso della Standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite.

L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.