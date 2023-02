Nuovo Nintendo Direct annunciato: ecco ora e data dell’evento

Alle 23:00 di domani, mercoledì 8 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo nella prima metà del 2023.

La piattaforma ibrida sta infatti preparandosi a un anno di grandi uscite, alcune delle quali davvero molto significative.

L’evento sarà con molta probabilità dedicato ai giochi in uscita entro la prima metà dell’anno, inclusa qualche sorpresa legata magari al prossimo Zelda Tears of the Kingdom.

Nei giorni scorsi, tra le altre cose, vi avevamo anticipato che un Direct sarebbe stato probabilmente presentato nel corso della settimana da poco iniziata, e a quanto pare così sarà.

La diretta verrà trasmessa sul sito di Nintendo e sul canale YouTube di Nintendo Italia.

Per sapere cosa mostrerà effettivamente lo Showcase, dovremo aspettare e vedere: il pezzo forte su cui ci aspettiamo maggiori dettagli è ovviamente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si avvicina sempre di più alla data di uscita del 12 maggio.

Ma non è tutto: l’elenco dei titoli papabili nel corso del Direct comprende giochi del calibro di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Pikmin 4 e – forse – anche Metroid Prime 4, oltre a eventuali sorprese non ancora rese note al pubblico (in molti sperano infatti in una eventuale Zelda HD Collection, in maniera simile a quanto accaduto con Mario lo scorso anno).

Restando in tema, ci sono molti altri titoli che Nintendo potrebbe mostrare in occasione del Direct, visto e considerato anche che si vocifera che il 2024 sarà l’anno del lancio di una nuova console prodotta dalla Casa di Mario.

Inoltre, per Nintendo Switch il 2022 si è rivelato un anno ricco di grandi successi: la casa di Kyoto lo ha confermato solo poche ore fa.