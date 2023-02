Zelda Tears of the Kingdom, l’ultimo trailer nasconde un messaggio misterioso

Il sequel di Breath of the Wild, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ha sicuramente colpito i fan nel corso del Nintendo Direct di ieri notte.

Il sequel dell'open world per Nintendo Switch avrà infatti dalla sua un carico di sorprese anche dal punto di vista puramente narrativo.

Dopo che i fan si sono dilettati a riportare alcune teorie davvero intriganti, sembra proprio che Nintendo abbia silenziosamente inserito un messaggio misterioso nell’ultimo trailer.

Difatti, come mostrato poche ore fa, sembra proprio che Tears of the Kingdom nasconda al suo interno un segreto che i fan si sono affrettati a svelare.

Come riportato da The Gamer, alla fine dell’ultimo trailer di Zelda Tears of the Kingdom è stato notato un messaggio nascosto riprodotto al contrario.

Invertendolo, alcuni sono convinti di aver udito una frase che suona abbastanza minacciosa: «Deve ucciderci». Vero anche che, ascoltando più attentamente, i fan pensano possa trattarsi di Hylian o Gerudo.

L’Hylian è la lingua fittizia del mondo di Zelda, parlata sia da Link che dalla stessa principessa. Ad altri è parso quasi come una cantilena, con strani rumori distorti tra una ripetizione e l’altra della frase.

Lo stesso vale per il Gerudo, la lingua parlata da Ganon, anche se il motivo per cui Link o Zelda dovrebbero parlare in Gerudo è di per sé un mistero.

Le parole pronunciate sono inquietanti e poco chiare: chi deve ucciderli? E perché? Oppure si tratta di qualcosa di completamente diverso, magari di una frase meno terrorizzante come «Deve darci… te». Insomma, al momento ci sono più domande che risposte.

