Zelda Tears of the Kingdom, il nuovo bonus pre-ordine è… prezioso?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si avvicina, e come di consueto arrivano i tanti bonus per il pre-ordine sparsi per il mondo e per i negozi, che a volte ci lasciano senza parole.

Intanto il titolo per Nintendo Switch è comunque disponibile su Amazon, mentre alcune catene stanno offrendo delle edizioni con bonus particolari.

I quali non stanno esattamente incontrando la gioia dei giocatori, anzi, perché sono partite delle proteste molto sentite per alcuni di questi bonus.

Se non altro il prezzo del gioco non è in discussione, e per chi discute il prezzo di Zelda Tears of the Kingdom ci sono le ultime dichiarazioni di Nintendo a rimettere a posto le cose.

Uno dei nuovi bonus pre-ordine che sono emersi nel mondo vi lascerà senz’altro senza parole, ma forse non nell’accezione positiva.

La store giapponese di Amazon includerà infatti qualcosa di molto prezioso (nei materiali, almeno) con Zelda Tears of the Kingdom: un cucchiaio e una forchetta.

it appears Amazon JPN preorder bonus for Tears of the Kingdom is…a spoon/fork pic.twitter.com/j0ipOECFqG — Wario64 (@Wario64) March 17, 2023

Non sono certo le normali forchette e cucchiai di tutti i giorni, va detto. Come potete vedere dall’immagine qui sopra sono elegantemente griffati con il nome ed il logo della saga.

Questi utilissimi gadget sono esclusivi per la Collector’s Edition del gioco, mentre i preordini dell’edizione standard vengono accompagnati solo dal cucchiaio, per qualche motivo.

Ormai è anche difficile commentare iniziative del genere, ed è strano che Nintendo abbia deciso di accompagnare un gioco così importante con un gadget così… così.

