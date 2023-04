Zelda Tears of the Kingdom, ecco da dove prenderà il via l’avventura di Link

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi del prossimo mese, sebbene Nintendo abbia ora confermato in veste ufficiale da dove prenderà il via la nuova avventura dell’eroe di Hyrule.

Il sequel del leggendario open world uscito su Wii U e Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo interessante, è uno dei giochi più attesi di questo anno.

Dopo l’ultimo e assolutamente epico video mostrato in occasione dell’evento del 13 aprile scorso, si continua quindi a parlare della prossima avventura di Link.

Come riportato anche da Gaming Bolt, infatti, è stato confermato che Tears of the Kingdom inizierà su una delle Sky Islands, dove Link dovrà acquisire nuove abilità prima di tornare sulla superficie e iniziare la sua nuova ed epica avventura.

Manca ormai meno di un mese al lancio di Zelda Tears of the Kingdom e a quanto pare il sito ufficiale del gioco è stato aggiornato, rivelando nel dettaglio da dove inizierà il gioco.

È interessante notare che, all’inizio dell’avventura, Link si troverà su una delle misteriose Sky Islands, dove dovrà ottenere l’accesso a nuove abilità prima di poter tornare sulla terra ferma.

Una specifica Sky Island (o un gruppo di isole) fungerà probabilmente da equivalente del Great Plateau di Breath of the Wild, da cui poi prendeva il via l’avventura vera e propria.

«Link inizia il suo viaggio su una delle tante misteriose isole fluttuanti che sono apparse improvvisamente nei cieli sopra Hyrule», si legge sul sito. «È lì che il nostro eroe dovrà acquisire nuove abilità prima di tornare nel mondo di superficie per iniziare la sua epica avventura».

Nel frattempo, anche se le Sky Island sparse per tutta Hyrule forniranno ovviamente una serie di nuovi contenuti e luoghi da esplorare, anche il mondo “terrestre” di Hyrule avrà molti cambiamenti rispetto alla mappa di Breath of the Wild.

«Il cielo non è l’unica cosa che è cambiata a Hyrule», si legge sul sito. «I luoghi familiari sono stati radicalmente trasformati: nuove città, grotte oscure e misteriosi abissi spuntano in tutto il mondo, tutti in attesa di essere esplorati».

Nell’attesa di saperne di più, un nuovo spot televisivo live-action di Zelda TotK ha mostrato immagini del gioco mai viste prima.

Ma non solo: Tears of the Kingdom si è sì mostrato nuovamente da pochi giorni, ma forse Nintendo si è dimenticata di mostrare qualcosa del titolo.

Infine, avete letto il nome del doppiatore che darà la sua voce al redivivo Ganondorf nel nuovo capitolo della serie di Zelda?