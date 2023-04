Zelda Tears of the Kingdom, nuovo video live-action mostra sequenze mai viste prima

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi del prossimo mese di maggio, sebbene Nintendo non sembra aver finito coi video promozionali.

Il sequel del grandioso open world uscito su console Wii U e Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo notevole, è uno dei giochi maggiormente attesi di questo anno.

Dopo l’ultimo ed epico video mostrato in occasione dell’evento del 13 aprile (disponibile anche doppiato in italiano), a quanto pare le sorprese non sono finite qui.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, un nuovo spot televisivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom mostra immagini del gioco mai viste prima.

Dopo la pubblicazione del trailer finale del gioco, è trapelato online uno spot televisivo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che offre ai fan della serie un altro breve sguardo al gioco prima del lancio previsto il mese prossimo su Nintendo Switch.

Il nuovo spot con attori in carne e ossa, condiviso su Reddit, presenta segmenti di gioco inediti che mostrano alcune delle abilità di Link, come la capacità di planare e la nuova abilità Ascend, il Castello di Hyrule, una caverna buia con un enigma, binari che permettono di spostarsi rapidamente tra le isole del cielo e una nuova variante di Gleook.

Trovate la clip in questione poco più in basso.

Restando in tema, un dipendente di GameStop sarebbe stato licenziato dopo aver pubblicato un post sulla console Switch OLED di Zelda Tears of the Kingdom.

Ma non solo: Tears of the Kingdom si è mostrato nuovamente, ma forse Nintendo si è dimenticata di mostrare qualcosa del titolo.

Infine, un gran numero di fan della saga di Zelda starebbe chiedendo a gran voce il ritorno di un’abilità specifica di Link anche nel prossimo Tears of the Kingdom.