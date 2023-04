Ecco chi doppierà Ganondorf nel nuovo capitolo di Zelda su Switch

L’uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si avvicina, visto che parliamo di fatto di uno dei giochi più attesi del prossimo mese di maggio.

L'ambito open world sequel dell'acclamato Breath of the Wild è uno dei giochi su cui i fan ripongono tante speranze.

Dopo l’ultimo, epico trailer mostrato in occasione dell’evento del 13 aprile, stanno ora uscendo a galla altri dettagli sulla produzione del nuovo capitolo di Zelda.

Come riportato anche da Polygon, infatti, è emerso il nome dell’attore che doppierà il malefico Ganondorf nel prossimo episodio della saga: stiamo parlando di Matthew Mercer.

Matthew Mercer di Critical Role ha rivelato che – come molti sospettavano – darà la voce a Ganondorf in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Dopo la pubblicazione del nuovo trailer di giovedì, che ha confermato il ritorno del villain nella sua forma umana di Gerudo, Mercer ha annunciato il suo coinvolgimento nel progetto su Twitter.

«Ho appena ricevuto il via libera da Nintendo, quindi posso FINALMENTE annunciare il mio assoluto piacere nel doppiare Ganondorf in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom», ha scritto Mercer sui social.

I have been an immense Legend of Zelda fan since I was a child, and Ganondorf has been one of my favorite antagonists… to the point where I portrayed this green-skinned menace for my webseries over a decade ago! pic.twitter.com/FKqOTwg2hW — Matthew Mercer (@matthewmercer) April 14, 2023

«Un onore immenso per il quale mi sono buttato a capofitto per rendere giustizia al personaggio». Mercer ha anche condiviso alcune immagini di se stesso vestito da Link da bambino, oltre a quella di un suo cosplay di Ganondorf in una web serie di Zelda.

«Sono un immenso fan di Legend of Zelda fin da bambino e Ganondorf è stato uno dei miei antagonisti preferiti… al punto che ho ritratto questa minaccia dalla pelle verde per la mia web serie più di dieci anni fa!», ha dichiarato.

«Molti di voi conoscono il peso delle aspettative sulle mie spalle e spero di rendervi orgogliosi. Un enorme grazie a [Nintendo] e a tutto il team di Tears of the Kingdom per avermi affidato un personaggio così tosto».

