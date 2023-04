Zelda Tears of the Kingdom potrebbe aver dimenticato di svelare una cosa importante

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è mostrato con l’ultimo filmato, il proverbiale trailer di lancio che ci dà appuntamento al 12 maggio con altre novità.

Il sequel del capolavoro per Nintendo Switch, che trovate su Amazon in preordine, ha già impressionato da tempo i giocatori e, dopo il recente trailer, lo ha fatto ancora di più.

Qualche ora fa, infatti Zelda Tears of the Kingdom ci ha dato dei nuovi dettagli su quella che sarà la prossima produzione per Switch, con tanto di dettagli di storia.

Filmato arrivato a stretto giro dall’ultimo Direct interamente dedicato, che ha già dato ai giocatori la possibilità di indagare sui segreti del titolo.

Il terzo trailer ufficiale, che funge da lancio per il titolo, ha posto l’accento non solo sulla storia, ma anche su una serie di novità lato gameplay e ambientazione.

Abbiamo visto la possibilità di poter combattere a fianco di alcuni personaggi secondari, così come un nuovo focus sull’esplorazione in cielo e in terra.

Per quanto riguarda l’esplorazione della nuova Hyrule, però, c’è qualcosa che questo trailer forse avrebbe dovuto mostrarci. Lo diciamo perché, guardando il sito ufficiale inglese di Zelda Tears of the Kingdom, c’è un piccolo dettaglio di cui non si è parlato.

In un passaggio relativo alla descrizione della superficie di Hyrule, il sito descrive in questo modo il mondo di gioco:

«Il cielo non è l’unica cosa che è cambiata a Hyrule. Luoghi familiari sono stati radicalmente trasformati, con nuove città, caverne umide e misteriosi abissi spalancati che spuntano in tutto il mondo, tutti in attesa di essere esplorati.»

Se è vero che abbiamo visto sprazzi di dungeon e sotterranei, questa descrizione fa intendere che il sottosuolo di Hyrule sarebbe molto più ampio ed esplorabile in Zelda Tears of the Kingdom.

È sicuramente uno dei tanti segreti che Aonuma e i suoi vogliono tenere in serbo prima del lancio, per un gioco che ha già dato una lezione importante. Un titolo che, per quanto sia già bellissimo, ci fa sicuramente sperare per l’arrivo di una nuova console più potente.