Zelda Tears of the Kingdom è pura epicità nel nuovo trailer doppiato in italiano

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi delle prossime settimane, sebbene Nintendo abbia appena rilasciato il terzo trailer del gioco, che trasuda epicità da tutti i pori.

Il sequel del titolo open world per console Wii U e Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, è senza ombra di dubbio uno dei giochi maggiormente attesi di questo 2023.

Dopo l’ultimo e intrigante video gameplay mostrato in occasione del Direct dedicato, è il momento di un ulteriore assaggio di ciò che Zelda Tears of the Kingdom ci offrirà.

Come reso noto ieri, durante la giornata odierna di giovedì 13 aprile è stato mostrato il terzo e ultimo trailer dedicato alla nuova avventura di Link.

Il trailer doppiato in italiano, della durata di circa tre minuti e che trovate in apertura di notizia, è incentrato sulla storia del gioco, la quale promette una dose di epicità in maniera forse ancora superiore a quella del precedente Breath of the Wild.

Il filmato si apre con una panoramica generale di Hyrule, per poi mostrare Link mentre vola nell’immensità del cielo. Vediamo poi una carrellata delle location che andremo ad esplorare, da villaggi, foreste fino al castello del redivivo Ganon, passando poi ad alcune sequenze con la principessa Zelda.

«Finalmente so cosa devo fare, è qualcosa che posso fare solamente io», recita la ragazza. «Link, sei la nostra ultima speranza!»

Ricordiamo che l’appuntamento con The Legend of Zelda Tears of the Kingdomresta fissato per il prossimo 13 maggio di quest’anno, in esclusiva su Switch.

Restando in tema, mese scorso Nintendo ha pubblicato un filmato di oltre 10 minuti dedicato al gioco, con la voce del produttore della serie Eiji Aonuma che ha mostrato in dettaglio le nuove abilità di Link.

Ma non è tutto: un gran numero di giocatori sta chiedendo a gran voce il ritorno di un’abilità specifica di Link anche nel prossimo Tears of the Kingdom.

Per concludere, sembra che alcuni artwork del prossimo Zelda siano trapelati prima dell’uscita ufficiale del titolo, rivelando spoiler che hanno messo in allerta i fan.