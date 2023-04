Zelda Tears of The Kingdom, i fan vogliono il ritorno di una feature specifica

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi delle prossime settimane, sebbene negli ultimi tempi i fan si siano dati appuntamento per chiedere a gran voce una feature in particolare.

Il seguito del capolavoro open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo interessante, è uno dei giochi più bramati dell’anno.

Dopo l’ultimo video mostrato in occasione del Direct dedicato, l’hype verso Zelda Tears of the Kingdom è infatti cresciuto a dismisura, con sorpresa di nessuno.

Ora, via Reddit, molti giocatori stanno chiedendo il ritorno di un’abilità specifica di Link anche nel prossimo Tears of the Kingdom, ossia il nuoto.

La possibilità di nuotare nell’acqua sembra infatti assente dal nuovo capitolo, nonostante fosse una feature presente nel precedente Breath of the Wild.

Nel gioco precedente, il set di armature Zora completo permetteva infatti di nuotare sulla superficie e anche sott’acqua, dando al gioco ulteriore gameplay da approfondire.

Altri, invece, chiedono che Tears of the Kingdom includa anche la pesca, una delle pratiche divenute ormai storia del franchise di Zelda da generazioni.

Restando in tema Nintendo ha confermato la speciale Switch OLED dedicata al gioco, con Joy-Con a tema, un retro decorato e una base che mostra il simbolo Hylia e la Triforza, disponibile dal 28 aprile 2023.

Dal 12 maggio, inoltre, arriveranno anche una custodia ufficiale per Switch a tema Tears of the Kingdom e un Pro Controller con livrea dedicata.

Restando in tema, il boss di Nintendo America ha giustificato il prezzo di Zelda Tears of the Kingdom, che molti hanno criticato, fissato sui 70 dollari.

Ma non è tutto: sembra che alcuni artwork del prossimo Zelda siano trapelati prima dell’uscita del gioco, rivelando spoiler del titolo mai visti prima.

Infine, qualcuno ha deciso di mettere a confronto Breath of the Wild col suo sequel, sebbene le differenze tra due giochi si notano, eccome.