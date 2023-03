The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Direct: tutti gli annunci e le novità

Manca ormai poco al debutto del prossimo 12 maggio e, in attesa di quel giorno, oggi Nintendo ha deciso di dedicare al suo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom un apposito Direct per fare spazio a una decina di minuti di gameplay.

Fino a oggi, infatti, non avevamo ancora visto dettagliatamente in azione l’erede di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, limitandoci all’antipasto fornito dai trailer – dove avevamo potuto scorgere una maggiore verticalità, nuovi poteri per Link e anche quelli che sembravano quasi due protagonisti differenti e non semplicemente dei look diversi.

Oggi, comunque, abbiamo potuto affondare i denti un po’ meglio nella portata principale e siamo qui per raccontarvi tutto quello che è stato presentato e mostrato durante il Direct a tema Zelda del 28 marzo 2023.

Le novità per Tears of the Kingdom

Il video si è aperto con il producer Eiji Aonuma che ha confermato che i lavori sono ufficialmente terminati e ha ringraziato i fan per il loro supporto.

«Come in Breath of the Wild, il mondo di gioco sarà molto vasto» ha confermato subito Aonuma, Joy-Con alla mano, avviando il gameplay del gioco per mostrarci Link nelle lande di Hyrule, a cavallo. Il mondo tuttavia non sarà identico a quello del gioco precedente, ma «è stato cambiato in molti modi».

Il potere Reverto per riavvolgere il tempo

Ci viene ovviamente confermata la grande verticalità del gioco, con le Isole Celesti che fanno arrivare Hyrule fino al cielo. Viene mostrato che ci sono degli oggetti che cadono proprio dal cielo e che potremo cercare di raggiungere, sfruttando l’iconica arrampicata del nostro protagonista. Raggiungendo questi detriti e usando un nuovo potere di Link, Reverto, possiamo risalire fino alle Isole Celesti!

Il potere, infatti, permette di riavvolgere il tempo e di fatto costringe gli oggetti a replicare al contrario il loro ultimo movimento: così, i detriti caduti dal cielo tornano sopra e, salendoci a bordo, possiamo sfruttarli per un “passaggio”.

«Ci sono molti modi per raggiungere le Isole Celesti» precisa subito Aonuma, lasciando intendere quindi che questo sarà solamente uno di quelli possibili.

Compositor: mescolare armi e oggetti

Su queste isole troveremo anche vegetazione che non si trova a terra – il che, se avete giocato il precedente, stuzzica la fantasia: magari ci saranno ingredienti e risorse uniche. Nel video vediamo anche un nuovo tipo di nemico, il Golem, e viene confermato il ritorno della durabilità delle armi: mentre Link affronta il Golem con un ramo, infatti, il ramo si spezza dopo qualche colpo.

Tuttavia, con il nuovo potere Compositor, Link potrà mescolare le sue armi a elementi dello scenario: ad esempio, combinando il ramo a un sasso, creerà una sorta di martello che picchierà molto più duro. Questo potere «vi permette di combinare gli oggetti per creare nuove armi con vari effetti», ha spiegato Aonuma.

«Sperimentando con il Compositor potrete fare un sacco di cose», continua il producer, compreso mescolare armi tra di loro. Combinando un bastone e un forcone, ad esempio, avremo un’ottima arma che permette di attaccare da medio raggio, prima che i nemici ci vengano vicini.

Sarà anche possibile combinare frecce e materiali che abbiamo in borsa – ad esempio, usando un elemento congelato creeremo una freccia che potrà gelare i nemici. Oppure, combinare una freccia a un occhio raccolto dai nemici creerà una “freccia a ricerca” capace di inseguire un bersaglio e abbatterlo. O ancora, potremmo combinare un cibo affumicato al nostro scudo: se colpito, fungerebbe da granata fumogena, accecando i nemici.

«Con il Compositor potete rendere utili anche le armi più deboli» spiega Aonuma, in merito a quest’idea, riferendosi al fatto che in Breath of the Wild fosse necessario sconfiggere nemici forti per avere gli equipaggiamenti migliori. Con queste combinazioni, in effetti, sembra che la durabilità delle armi diventi un problema secondario: infilare un tronco in un bastone rende l’arma decisamente più resistente di quanto ci si potrebbe aspettare.

Ultramano, ossia costruire a Hyrule

C’è anche un nuovo potere, Ultramano, che promette di farci sbizzarrire: Link può spostare gli oggetti nello scenario e attaccarli tra loro. Se, ad esempio, dovete superare un ampio specchio d’acqua e il vigore non vi basterebbe per non affogare, potete attaccare tre tronchi e crearvi una zattera. Gli oggetti attaccati, viene precisato, si possono anche staccare.

Apprendiamo così che i veicoli che abbiamo visto nell’ultimo trailer erano costruiti dal giocatore, non si troveranno già pronti nel gioco.

Saremo noi, mediante Ultramano, a sbizzarrirci a costruire zattere, macchine volanti, veicoli e barchette a piacimento.

Ascendere con Ascensus

Ci viene mostrato da vicino anche il potere Ascensus, che permette di attraversare un soffitto, muovendosi così in verticale. Non servirà solo in interni, ma anche per scalare le montagne: se, ad esempio, c’è una grotta alla base della montagna, con Ascensus potete arrivare in cima e risparmiare il vostro vigore rispetto alla tradizionale arrampicata.

Infine, Aonuma ci svela che anche i nemici di tanto in tanto avranno armi combinate e che potremo cadere sulla superficie mentre visitiamo le Isole Celesti. Interessante come, durante la caduta, sia possibile vedere Hyrule sotto di noi – sorprendente, considerando l’età di Nintendo Switch.

«In questo gioco, se si pensa a tutte le possibilità, si possono fare un sacco di cose!» ha assicurato Aonuma.

Nintendo Switch OLED di Zelda: Tears of the Kingdom

In chiusura all’evento, subito dopo il saluto di Aonuma, Nintendo ha confermato la speciale Nintendo Switch OLED dedicata a Tears of the Kingdom. Con Joy-Con a tema, un retro decorato e una base che mostra il simbolo Hylia e la Triforza, questa versione della console sarà disponibile dal 28 aprile 2023.

Interessante il contrasto tra il forte tono di verde e l’oro, che sulla dock si mescolano al bianco. Viene precisato che il gioco non è incluso nella console.

Dal 12 maggio, inoltre, arriveranno anche una custodia ufficiale per Switch a tema Tears of the Kingdome un Pro Controller con livrea dedicata. Al momento, tuttavia, Nintendo non si è sbottonata sui prezzi, nemmeno nei comunicati stampa con cui ci ha raggiunti.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriva il 12 maggio su Nintendo Switch. Potete prenotarlo su Amazon.