Domani, 13 aprile, sarà una data da segnare per i fan di Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uno dei giochi più attesi di maggio, sebbene a quanto pare domani – 13 aprile 2023 – sarà una data che i fan ricorderanno senz’altro.

Il sequel del celebre titolo open world per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero interessante, è uno dei big di questo 2023.

Dopo l’ultimo video mostrato in occasione del Direct dedicato, l’hype verso Zelda Tears of the Kingdom è cresciuto a dismisura, sebbene le novità non sono ancora finite.

Come riportato anche da VGC, durante la giornata di giovedì verrà mostrato il terzo e ultimo trailer dedicato alla nuova avventura di Link.

Giovedì 13 aprile 2023 Nintendo pubblicherà infatti l’attesissimo trailer finale di pre-release di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Il video debutterà alle 16, ora italiana. Della durata di circa tre minuti, il trailer sarà visibile sul canale YouTube di Nintendo (e tramite il video incorporato che trovate in cima alla notizia).

A rigor di logica, il nuovo assaggio previsto nel pomeriggio di domani potrebbe mostraci qualcosa in più sulla storia del gioco, dandoci modo di vedere personaggi e situazioni che vivremo poi nel titolo completo, atteso nei negozi a partire dal prossimo 12 maggio di quest’anno.

Ovviamente, non appena il filmato sarà rilasciato online lo troverete pubblicato – immaginiamo anche sottotitolato in italiano – sulle nostre pagine, quindi restate in zona.

A fine marzo, Nintendo ha pubblicato un filmato di oltre 10 minuti dedicato al gioco, con la voce del produttore della serie Eiji Aonuma che ha mostrato in dettaglio le nuove abilità di Link.

Nell’attesa, molti giocatori stanno chiedendo a gran voce il ritorno di un’abilità specifica di Link anche nel prossimo Tears of the Kingdom.

Infine, sembra che alcuni artwork del prossimo Zelda siano trapelati prima dell’uscita del gioco, rivelando spoiler del titolo mai visti prima.