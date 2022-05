Zelda, i fan potrebbero ricevere una doppia sorpresa entro la fine dell’anno

Le voci che circondano sui potenziali port di The Legend of Zelda The Wind Waker e Twilight Princess su Nintendo Switch non sembrano volersi fermare.

L’uscita di Breath of the Wild (che trovate su Amazon Italia a prezzo davvero interessante) non ha mai frenato l’amore verso i capitoli classici del franchise.

Dopo le ultime notizie sul sequel, rinviato al prossimo anno, l’intera community si è posta una domanda: il 2022 sarà un anno senza Zelda?

Forse no: come riportato anche da Nintendo Life, la Grande N potrebbe avere in cantiere non una, bensì due conversioni HD di grandi classici.

Con il recente ritardo di Breath of the Wild 2 al 2023, alcune figure chiave dell’industria stanno ancora una volta speculando sul fatto che i classici titoli usciti per GameCube (e Wii) potrebbero vedere la luce nel corso dell’anno.

Jeff Grubb, rispondendo alla domanda di un ascoltatore sul suo canale YouTube, ha espresso la sua fiducia nel fatto che Nintendo rilascerà a breve un Double Pack su Switch contenente sia Wind Waker che Twilight Princess, sottolineando la sua convinzione che se Nintendo non lo farà quest’anno, allora potrebbe perdere l’occasione per sempre.

«Penso che [Zelda] lo avremo a ottobre, penso anche che avremo una remaster di Metroid Prime a novembre, oltre ad Advance Wars 1 + 2 a dicembre», ha dichiarato Grubb.

È importante chiarire che il buon Jeff sta solo esprimendo la sua opinione spassionata, sebbene le ipotesi dell’insider spesso nascondono una seconda chiave di lettura.

Restando in tema, nel nostro recap vi abbiamo anticipato tutto quello che sappiamo sul prossimo Zelda Breath of the Wild 2, ancora senza titolo ufficiale.

Ma non solo: in attesa di buone nuove, qualcuno ha dato vita a un incredibile rendering 3D di quello che sembrerebbe essere Link, che dimostra come il protagonista del nuovo Zelda sia già entrato nell’immaginario collettivo dei fan.