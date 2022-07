Zelda e Metroid diventano un crossover fanmade che ora vogliamo subito

The Legend of Zelda e Metroid non sono mai apparsi nello stesso mondo, o almeno non in maniera ufficiale.

Togliendo i crossover come Super Smash Bros. Ultimate, che trovate su Amazon, le due saghe sono sempre state lontane anche perché appartenenti a due generi diversi.

C’è chi, per esempio, ha voluto fondere The Legend of Zelda e Genshin Impact, con un gioco in uscita che omaggia fin troppo i due franchise.

Mentre Metroid è tornato di recente su Nintendo Switch, con un episodio che si è rivelato un successo oltre ogni aspettativa.

I fan di Nintendo hanno probabilmente pensato più volte a come potrebbero essere Zelda e Samus a parti invertite.

Un fan su Reddit ha fatto anche di più, creando il crossover in questione con una fanart davvero azzeccata.

Come sarebbero Zelda e Samus con i costumi invertiti? Forse nel modo più simile a questo:

Una precisazione dovuta: la Zelda che vedete a sinistra è quella di Twilight Princess, con i capelli castani.

Una scelta necessaria per non renderla troppo simile a Samus con la sua chioma biondissima, a destra, che veste gli abiti della principessa del crepuscolo.

La protagonista della saga fantasy di Nintendo sta molto bene con la tuta energia della cacciatrice di taglie, la quale forse non è troppo abituata agli abiti pomposi di un mondo fantasy.

Entrambe starebbero probabilmente bene allo stesso modo anche in versione 16-bit. Breath of the Wild è sicuramente bello, come dimostra un fan.

Un crossover altrettanto bello come quello che ha suggerito un altro fan, molto creativo, che ha creato la spada laser perfetta se Link fosse un personaggio della saga di Star Wars.

Parlando della saga di Samus, che fine ha fatto Metroid Prime 4? È stato annunciato oltre cinque anni fa, e ancora non ci sono notizie sul nuovo episodio.