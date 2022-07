Zelda Breath of the Wild è bellissimo, ma a 16-bit è meglio

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un gioco favoloso, che ancora oggi non smette di appassionare ed emozionare i fan, i quali adorano omaggiarlo nei modi più disparati.

Il capolavoro open world di Nintendo (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) ha infatti lasciato il segno in maniera inequivocabile, in attesa del sequel ufficiale.

Breath of the Wild ha infatti dimostrato in più occasioni di avere una cura per i dettagli impressionante, sebbene gli appassionati abbiano ora deciso di andare oltre.

In maniera simile a quanto accaduto con Elden Ring alcune settimane fa, l’avventura di Link è stata infatti trasformata in un gioco a 16-bit, per la gioia degli amanti del retrogaming.

L’utente itzaspace ha infatti condiviso su Reddit una creazione davvero unica e sorprendente, in grado di rileggere il classico BOTW in una maniera del tutto inedita.

L’autore ha infatti ricreato il menu iniziale, utilizzando però uno stile e un look grafico che ricorda in tutto e per tutto alcuni grandi classici usciti su Super Nintendo.

L’effetto finale è quello di uno Zelda decisamente magico e retrò, proprio come titoli che hanno fatto la storia (come ad esempio Zelda A Link to the Past). Poco sotto, il risultato finale in tutto il suo splendore.

Ora come ora, non esiste ancora una vera e propria riedizione a 16-bit di Zelda Breath of the Wild, magari da giocare in forma gratuita, sebbene non è da escludere che in futuro qualcuno possa davvero realizzare un’edizione nostalgica del classico uscito anni fa su Switch e WiiU.

Se vi mancano le lande di Hyrule, potete anche dare un’occhiata ai momenti migliori dell’avventura di Link riproposti in miniatura.

Ma non solo: di recente è stata presentata un’altra grande mod di espansione per i fan dell’ultimo capitolo di Zelda, chiamata Doors of Doom.