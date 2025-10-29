La musica di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sta per compiere un salto inedito nel mercato occidentale, e per Nintendo rappresenta molto più di una semplice uscita discografica. L'azienda di Kyoto ha infatti annunciato che la colonna sonora del celebre gioco arriverà in formato vinile grazie a una collaborazione con Laced Records, segnando una svolta storica nella strategia commerciale dell'azienda nipponica. Si tratta della primissima volta che Nintendo distribuisce un disco in vinile nei mercati occidentali, un esperimento che potrebbe aprire la strada a una nuova linea di prodotti fisici dedicati alle sue iconiche soundtrack.

L'uscita è prevista per il 19 giugno 2026 e si articolerà su due proposte distinte per soddisfare sia i collezionisti occasionali che i veri appassionati. La versione base consisterà in un doppio LP contenente 34 brani selezionati dalla colonna sonora del gioco, proposto al prezzo di 49,99 dollari. Per chi invece desidera l'esperienza completa, sarà disponibile un cofanetto da otto dischi con ben 130 tracce al costo di 194,99 dollari. Entrambe le edizioni saranno commercializzate sia in vinile nero standard che in una tiratura limitata con vinili colorati e illustrazioni stampate direttamente sui dischi.

Bill Trinen, vicepresidente di Nintendo responsabile dell'esperienza di prodotto e giocatore, ha rivelato a Variety che questa iniziativa va interpretata come un vero e proprio banco di prova per l'azienda. Le sue dichiarazioni lasciano intendere che il successo commerciale di questa release potrebbe determinare il futuro di un'intera linea di soundtrack in vinile per il mercato occidentale. "In Giappone il CD rimane un formato ancora molto diffuso e pubblicano moltissime colonne sonore di videogiochi su questo supporto da anni," ha spiegato Trinen, sottolineando il divario tra i due mercati.

La differenza con gli Stati Uniti e l'Europa risulta evidente: Nintendo non ha praticamente mai distribuito soundtrack fisiche in questi territori. "In parte stiamo cercando di comprendere quale sia effettivamente la domanda per le colonne sonore fisiche negli Stati Uniti," ha ammesso il dirigente. L'operazione si inserisce inoltre in una strategia più ampia volta a portare la musica dei videogiochi a un pubblico più vasto, attraverso diversi canali e formati.

Non è un caso che Trinen abbia fatto riferimento all'app Nintendo Music, lanciata esattamente un anno prima di questo annuncio e concepita come alternativa legale per ascoltare le soundtrack dell'azienda. Al momento della dichiarazione, l'applicazione vantava già oltre 100 colonne sonore disponibili, coprendo l'intera storia videoludica domestica di Nintendo: dal Famicom (conosciuto come NES in Occidente) fino all'ultima arrivata Nintendo Switch 2.

I preordini per entrambe le versioni in vinile sono già disponibili attraverso diversi canali di distribuzione. Nintendo ha predisposto link diretti agli store di Laced Records sia per Stati Uniti e Canada che per i clienti internazionali, oltre che sui negozi ufficiali My Nintendo Store per le regioni di USA e Canada, Regno Unito ed Europa, Australia e Nuova Zelanda. La strategia distributiva riflette l'ambizione di testare simultaneamente diversi mercati occidentali, raccogliendo dati preziosi sulla reale appetibilità del formato fisico per questo tipo di contenuti.