Zelda: Breath of the Wild in stile Studio Ghibli è un tuffo al cuore

I possessori di console Nintendo Switch stanno aspettando a braccia aperte il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il capolavoro uscito al lancio della piattaforma ibrida (oltre alla release su Wii U) ormai diversi anni fa.

In attesa di scoprire nuove informazioni sul sequel delle avventure di Link, la bravissima artista January Sun ha ora pubblicato quattro artwork realmente sorprendenti, che manderanno in estasi sia gli appassionati della saga Nintendo che tutti coloro che sono cresciuti coi film di animazione dello Studio Ghibli.

Jayessart ha infatti trasformato i protagonisti del gioco come fossero due personaggi usciti da un lungometraggio di Hayao Miyazaki, il leggendario regista, sceneggiatore, animatore, fumettista e produttore cinematografico giapponese.

Poco sotto, trovate la gallery dedicata:

Ricordiamo che lo scorso mese di gennaio di quest’anno un gruppo di animatori coreani di nome Shalitz avevano pubblicato un trailer di Zelda: Breath of the Wild in cui i personaggi prendevano proprio l’estetica classica delle pellicole targate Ghibli.

Poco sotto, potete ammirare il risultato finale coi vostri occhi, nel caso vi fosse sfuggito in prima battuta.

Ricordiamo inoltre che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – il cui sviluppo dovrebbe ormai essere arrivato a buon punto – è apparso sotto forma di Collector’s Edition del gioco in un negozio online, con tanto di prezzo e data d’uscita provvisoria (assolutamente non confermata da Nintendo). Staremo a vedere se la Grande N sorprenderà tutti con un annuncio in tempi brevi.

