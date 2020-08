The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la Collector’s appare in un negozio

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 non si fa vedere fin da i tempi del suo annuncio originale, un paio di E3 or sono, ma qualcosa potrebbe stare muovendosi nell’ombra.

La Collector’s Edition del gioco è infatti misteriosamente apparsa nelle pagine di un negozio online, che ne ha fornito persino il prezzo dettagliato della vendita.

L’indiscrezione acquisisce un certo peso dal momento che, come riferisce Nintendo Everything, il negozio in questione è WT&T, retailer che aveva spifferato l’esistenza – che ai tempi pareva impossibile – del port di The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch.

L’edizione per collezionisti viene data in vendita al prezzo di €82,85, con una data d’uscita provvisoria del 31 dicembre 2020.

C’è anche un’edizione standard, al prezzo di €69,99, ma è particolarmente significativa l’aggiunta della Collector’s, poiché dettagli in merito alle varie edizioni di un gioco arrivano soltanto a ridosso del lancio.

Appare improbabile a questo punto dell’anno che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 possa arrivare per fine 2020, ma di certo ciò potrebbe significa che non mancherebbe poi tanto al day one.

Con il gioco che è stato annunciato nel 2018 e voci dal team dei doppiatori che affermano come lo sviluppo sarebbe pressoché stato completato, non c’è da essere troppo sorpresi al riguardo, del resto.

Di certo sono giorni abbastanza movimentati per il franchise, dopo che, soltanto alcune ore fa, The Legend of Zelda: Skyward Sword per Wii è apparso su Amazon UK in una nuova release per Switch.