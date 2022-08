Zelda Breath of the Wild 2 non esce? I fan «creano» la saga in Animal Crossing

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un capolavoro all’unanimità, che ancora oggi non smette di appassionare ed emozionare i fan, i quali attendono al varco il sequel.

L’open world di Nintendo (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) ha infatti lasciato il segno in maniera davvero unica.

Il primo Breath of the Wild ha infatti dimostrato in più occasioni di avere una cura per i dettagli impressionante, tanto che le aspettative nei confronti del seguito sono davvero altissime.

Ora, dopo il bizzarro crossover tra Zelda e Metroid, un giocatore di Animal Crossing New Horizons ha creato un’adorabile stanza della propria casa ispirandosi proprio a The Legend of Zelda Breath of The Wild.

Come riportato anche da Game Rant, l’utente di TikTok Kinnybinny ha mostrato un video della sua stanza ispirata a Breath of the Wild nella sua casa di New Horizons.

La stanza è decorata con una carta da parati a tema foresta con alcune rocce e un arco di pietra, oltre a vegetazione e pavimentazione a tema.

Ma non solo: è stata ricreata anche una scena di Breath of the Wild in cui Link raccoglie una roccia, con un Korok che spunta dal nulla (quest’ultimo rappresentato da un altro giocatore del villaggio vestito come la simpatica creatura).

Restando in tema di creazioni di un certo livello, un altro fan ha dato vita a qualcosa di davvero unico e sorprendente, in grado di rileggere il classico BOTW come fosse un gioco a 16-bit.

Ma non solo: se vi va, potete dare un’occhiata ai momenti migliori dell’avventura più bella di Link riproposti in miniatura.

Infine, un altro fan davvero molto creativo ha creato la spada laser perfetta se Link fosse un personaggio della saga di Star Wars.