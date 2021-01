Zelda: Breath of the Wild 2, spunta una (presunta) finestra di lancio

I possessori di Nintendo Switch sono in religiosa attesa di buone nuove circa The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (titolo provvisorio), il sequel dell’incredibile avventura di Link uscita al lancio della piattaforma ibrida.

Dopo un annuncio condito da un primo teaser trailer, il gioco è letteralmente sparito dai radar, creando non poco disappunto tra i fan della saga ambientata a Hyrule. Ora, forse, qualcosa starebbe muovendosi nella giusta direzione.

Un utente di Twitter di nome Ezereal ha scoperto le ipotetiche finestre di lancio sia per Breath of the Wild 2 che per la remaster ad alta definizione di Shin Megami Tensei 3: Nocturne, scovandole sul sito web di un punto vendita di videogiochi austriaco chiamato Gameware.

Secondo il retailer in questione, il sequel di Breath of the Wild uscirà nel secondo trimestre del 2021, mentre la versione HD di Nocturne dovrebbe essere lanciato nella primavera dello stesso anno. Chiaramente, si tratta di informazioni da prendere con le pinze, visto che Nintendo non ha in alcun modo confermato la notizia (né sembra in procinto di farlo).

L’unica cosa certa è che il 2021 è l’anno in cui cade il 35imo anniversario della saga di Zelda, ragion per cui la Grande N potrebbe avere in serbo qualcosa di molto speciale. Dita incrociate.

Ricordiamo in ogni caso che su Nintendo Switch è da poco uscito Hyrule Warrios: L’era della calamità, un musou ambientato 100 anni prima dell’epica odissea originale di Breath of the Wild, forte di un mix davvero godibile di azione ed esplorazione.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è invece disponibile da diversi anni su Nintendo Switch e su Wii U. Se volete scoprire tutto ciò che rendono il gioco un capolavoro assoluto, vi raccomandiamo di recuperare al più presto la nostra ricca video recensione che trovate sempre e solo sulle pagine di SpazioGames!