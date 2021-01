Come girerebbe Zelda: Breath of the Wild su Switch Pro? Un video ci fa sognare

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è forse il gioco più noto e apprezzato dell’intero catalogo di Nintendo Switch. L’ultima avventura di Link (o sarebbe meglio dire, la penultima, vista l’uscita di Hyrule Warrios: L’era della calamità, ambientato 100 anni prima dell’epica odissea originale), ha ancora oggi un fascino inattaccabile, grazie a un mix pressoché perfetto di azione ed esplorazione.

Ora, in attesa di vedere – finalmente – il sequel in azione (di cui si sono perse le tracce ormai da troppi anni), l’utente SnazzyAL (via Nintendo Life) sembra essere riuscito a ricreare il gioco in 4K, quasi fosse una fantomatica versione per Nintendo Switch Pro (ossia la presunta nuova console della Grande N, ancora avvolta nel mistero).

Il lavoro mette in mostra il sistema di AI upscaling di Nvidia chiamato DLSS (ovvero Deep Learning Super Sampling) in grado di “trasformare” il celebre trailer di presentazione di Breath of the Wild (uscito originariamente nel 2017) in 4K e a 60 fotogrammi al secondo. Poco sotto, il filmato che mostra il risultato finale:

Vi ricordiamo anche che solo pochi giorni fa Max ‘RinHara5aki’ Blumenthal, giocatore noto per il suo innato talento nell’avventura di Link nel dorato mondo di Hyrule, è riuscito a mettere insieme mosse, salti e segreti grazie ad alcuni trick tutti da provare.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e su Wii U. Se volete scoprire – o riscoprire – tutte le caratteristiche che rendono il gioco un vero e proprio capolavoro di Nintendo, vi raccomandiamo di recuperare al più presto la video recensione che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.