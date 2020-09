Zelda 35th Anniversary Collection: e se dopo Mario fosse il turno di Link?

Durante la giornata di ieri, 3 settembre, Nintendo ha alzato il sipario sulla collection dei capitoli in 3D di Super Mario su Nintendo Switch.

Super Mario 3D All-Stars, questo il nome della compilation in uscita questo mese, è stata pensata per il piano di festeggiamenti per il 35° anniversario dell’iconico idraulico. Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy in un unico pacchetto, oppure scaricabili via eShop solo ed esclusivamente entro la fine del mese di marzo 2021 (dopo, infatti, non sarà più possibile acquistarli).

Considerando che il prossimo anno un’altra saga Nintendo compirà ben 35 anni, è molto probabile che la Grande N potrebbe pensare a un’operazione simile: stiamo parlando ovviamente di The Legend of Zelda.

Breath of the Wild, signori.

Pur avendo da poco ricevuto il bellissimo remake di A Link to the Past, con la promessa della release d Breath of the Wild 2 (ancora privo di data di uscita), Nintendo potrebbe optare per una collection con al suo interno alcuni classici capitoli della saga che meriterebbero sicuramente una “seconda vita”.

Tra questi, sarebbe bellissimo poter giocare – o rigiocare – su Switch il sinuoso The Legend of Zelda: Wind Waker, uscito originariamente su Nintendo GameCube nel 2002. Anche The Legend of Zelda: Skyward Sword, uscito nel 2011 su Wii (e già avvistato di recente) avrebbe bisogno di una nuova edizione, senza contare anche il leggendario The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ossia il primo capitolo in 3D della saga di Link uscito su Nintendo 64 nel 1998.

Un'immagine di Twilight Princess.

Menzione d’onore per The Legend of Zelda: Twilight Princess, uno dei capitoli più suggestivi – e oscuri – della saga Nintendo, uscito per GameCube e Wii nel 2006.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo, non vi è nulla di ufficiale al riguardo. Probabilmente è ancora presto per intuire i piani di Nintendo circa il 35imo compleanno di Zelda e Link, ma è pur vero che siamo altrettanto sicuri che il prossimo anno ne vedremo delle belle. La Triforza è con noi.