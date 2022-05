Yuna è meravigliosa in un’opera d’arte che omaggia Final Fantasy X

Sono trascorsi oltre 20 anni dal lancio di Final Fantasy X, uno dei capitoli della saga di Square Enix più amati in assoluto.

Disponibile anche su console Nintendo Switch con il sequel X-2 (su Amazon trovate il gioco a prezzo ottimale), l’avventura di Tidus e Yuna è sicuramente una delle più apprezzate.

Se nei mesi abbiamo assistito a fan che hanno deciso di immaginarlo in salsa next-gen, i tributi da parte degli appassionati si sprecano.

Ora, tra un buco di trama e un altro, un artista ha deciso di omaggiare il personaggio di Yuna in un modo realmente sorprendente.

Via Reddit, l’utente noto come YoMikeeHey ha infatti pubblicato un artwork davvero magnifico dedicato alla leggendaria invocatrice di Yevon.

L’immagine mostra un primo piano della ragazza realmente affascinante: sia l’uso dei colori, delle ombre e più in generale la somiglianza pressoché perfetta con la Yuna originale, rendono il lavoro finale una piccola grande opera d’arte.

Trovate l’immagine poco sotto, in tutto il suo splendore.

Altre opere dell’artista potete trovarle anche nel suo profilo Twitter ufficiale, nel caso vogliate ammirare questo e altri artwork dotati di grande fascino (alcuni dei quali a sfondo velatamente erotico, come quello dedicato a Tales of Arise, altro celebre JRPG noto in tutto il mondo).

Restando in tema Final Fantasy X, avete letto anche che alcune settimane fa qualcuno ha deciso di omaggiare la love story tra Tidus e Yuna in un modo davvero unico nel suo genere.

Ma non solo: un altro artista ha dato vita a un tributo al personaggio di Kimahri così bello da sembrare davvero un’immagine ufficiale del gioco targato Square.

Per concludere, Final Fantasy X è così apprezzato che c’è ancora qualche fan che continua a bazzicare le terre di Spira con l’obiettivo di scoprire altri segreti nascosti, molti dei quali sfuggiti alla stragrande maggioranza di giocatori.