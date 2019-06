Yooka-Laylee and the Impossible Lair, la cover Switch

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è il nuovo titolo platform in 2.5D sviluppato da Playtronic e pubblicato da Team17, annunciato ufficialmente solo poche settimane fa.

Il gioco ha fatto capolino in occasione dell’E3 2019, mostrando tutte le potenzialità che potrebbero renderlo un gioco ancora migliore del primo capitolo (ispirato ai classici per N64).

Ora, è apparsa online la cover ufficiale della versione Switch. La trovate poco più in basso.

Nel titolo dovremo ancora una volta combinare le abilità di Yooka e Laylee per riuscire a superare i livelli side-scrolling ricchi di puzzle da risolvere. Saremo anche chiamati a esplorare e immergerci completamente nel mondo di gioco.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair arriverà nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Avete visto l’ultimo video del gioco dal Treehouse Nintendo?

Che ne pensate?

Fonte: GN