Yooka-Laylee and the Impossible Lair, video dal Treehouse

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è un videogioco di piattaforme in 2.5D sviluppato da Playtronic e pubblicato da Team17, annunciato ufficialmente solo pochi giorni fa.

Ora, il gioco ha fatto capolino in occasione dell’E3 2019, mostrando tutte le potenzialità che lo porteranno a essere – pare – un sequel coi controfiocchi.

Poco sotto, trovate infatti il video gameplay mostrato in occasione del Treehouse di Nintendo, grazie al quale potete vedere il gioco in movimento.

Nel titolo dovremo ancora una volta combinare le abilità di Yooka e Laylee per riuscire a superare i livelli side-scrolling ricchi di puzzle da risolvere. Saremo anche chiamati a esplorare e immergerci completamente nel mondo di gioco.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair arriverà nel corso dell’anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: GN