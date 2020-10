Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series S a meno di 1080p se a 60 fps

Da quando Microsoft ha presentato ufficialmente la sua Xbox Series S, la casa di Redmond ha sempre precisato che l’obiettivo fosse quello dei 1440p, superiore quindi al full HD, con frame rate che possono raggiungere fino a 120 fps a seconda del gioco e della sua ottimizzazione.

Arrivano, in giro dal pianeta, alcune prove di Yakuza: Like A Dragon proprio sulla console più economica della next-gen, dalle quali apprendiamo che il titolo includerà una selezione delle performance a vostro piacimento, anche su Xbox Series S. Dando priorità alla qualità dell’immagine potrete in effetti giocare a 1440p e 30 fps, mentre il discorso cambierà qualora doveste voler favorire il frame rate.

Xbox Series X e Xbox Series S

In tal caso, infatti, il gioco scalerebbe a 900p e 60 fps, scendendo quindi sotto la soglia del full HD. Un compromesso necessario e che si sposa al prezzo di listino estremamente accessibile della console, pari a 299,99€.

Per raffronto, la sorella maggiore Xbox Series X – che, come conferma la scheda tecnica, sarà la console next-gen con più potenza di calcolo a disposizione – farà invece girare Yakuza: Like a Dragon in 4K a 30 fps, in 1440p a 60 fps.

Entrambe le console di casa Microsoft arriveranno sul mercato il prossimo 10 novembre, con Series X che avrà un prezzo di 499,99€.

Rimanete ovviamente su SpazioGames per tutte le novità da vicino sul futuro delle console Xbox, che faranno parte del più ampio ecosistema a cui Phil Spencer e compagni vogliono dare vita e che si estende al di là delle singole piattaforme.