Xiaomi POCO X3 Pro con uno sconto del 33% su eBay! Imperdibile!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa l’ottimo smartphone Xiaomi POCO X3 Pro a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Lo smartphone Xiaomi POCO X3 Pro è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 860, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il dispositivo è in grado di far girare tutte le applicazione e i videogiochi più impegnativi, godendo di un gameplay fluido in qualsiasi circostanza. Grazie alla tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, i chip saranno sempre raffreddati ottimamente per mantenere alte le prestazioni nel tempo.

Lo smartphone Xiaomi POCO X3 Pro possiede un display da 6,67″ FHD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz per avere una risposta immediata ai vostri comandi. A protezione del display troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 6 in grado di resistere alla caduta su una superficie dura da un’altezza di 1,6m ed è fino a due volte più resistente ai graffi rispetti agli altri alluminosilicati.

Solitamente, lo smartphone Xiaomi POCO X3 Pro viene proposto a 299€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 199€, con un risparmio reale di 100€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un ottimo smartphone a prezzo scontato.

