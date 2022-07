Ok la data, ma i fan di God of War Ragnarok sono arrabbiati per un altro motivo

Ieri, dopo un’attesa fin troppo lunga e sicuramente molto tormentata, è stata resa nota la data di uscita di God of War Ragnarok.

Il seguito del kolossal uscito su PS4 e PC, e che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso, arriverà infatti su console PlayStation 4 e PlayStation 5 a fine 2022, evitando quindi il posticipo.

Un annuncio, quello della release, avvenuto dopo il gravissimo caso delle molestie alle sviluppatrici di Santa Monica Studio.

I fan, gli stessi che hanno scovato alcuni dettagli davvero molto importanti sulla mappa del gioco, si starebbero lamentando per una mancanza non certo di poco conto, perlomeno per i collezionisti più esigenti.

I fan di God of War Ragnarok sono stati di certo contenti di ricevere finalmente una data di uscita per il titolo, ma a quanto pare c’è qualcosa che non è andata giù a molti.

Come riportato anche da DualShockers, le varie edizioni speciali del gioco – le quali includono anche una serie di oggetti speciali tra cui il martello di Thor – non avranno però una copia del gioco su disco fisico.

Sì, avete letto bene: anche il bundle più costoso di God of War Ragnarok non include una copia retail, il che è un vero peccato considerando che – almeno concettualmente – dovrebbe essere presente.

Questo non significa che non riceverete il gioco, visto che sarà comunque presente un codice per il download del titolo completo, ma se avete intenzione di aggiungere un disco alla vostra collezione, rimarrete senza dubbio delusi.

The $400 God of War Ragnarok Collector's Edition includes a Steelbook "display case."

However, it does not include an actual game disc. It's just an empty case with a download code inside.

Shouldn't a "collector's edition" include an actual copy of the game!? pic.twitter.com/Q9W9QnCF0D

— Italian Pepsiman (@italianpepsiman) July 7, 2022