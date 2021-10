Xbox Wireless Headset disponibile nuovamente su Amazon! Solo pochi pezzi!

Dopo essere andato completamente esaurito per un bel po’ di tempo, siamo lieti di informarvi che Xbox Wireless Headset è tornato acquistabile su Amazon al prezzo di listino. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di non indugiare e procedere immediatamente all’acquisto, dato che non sappiamo quale sia il numero di pezzi disponibili!

Le cuffie ufficiali Xbox vi permettono di godere al meglio dei vostri videogiochi preferiti con un livello di immersione fantastico garantito dalle tecnologie Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X.

Le cuffie ufficiali Xbox offrono un design leggero e flessibile con un archetto regolabile che fornisce un comfort ottimale anche per durante le lunghe sessioni di gioco, mentre i selettori girevoli sui padiglioni consentono di regolare il volume e modificare l’equalizzazione tra gioco e chat in maniera molto intuitiva.

Grazie alla disattivazione audio automatica e all’isolamento della voce, le cuffie ufficiali Xbox possono ridurre i rumori di sottofondo, consentendovi di parlare chiaramente con i vostri amici e/o compagni di squadra.

Le cuffie ufficiali Xbox, oltre che alle console Xbox (Xbox One, Xbox Series X|S), possono essere collegate anche ad altri dispositivi Bluetooth, come gli smartphone.

Visto che le cuffie ufficiali Xbox sono andate precedentemente a ruba, vi suggeriamo di non perdere altro tempo e acquistarle subito! Non sappiamo quanto torneranno nuovamente disponibili e sicuramente, in vista del periodo natalizio, le scorte diminuiranno ulteriormente!



