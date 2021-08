Xbox vi regala un nuovo gioco gratis: un amato sparatutto a scorrimento

Da oggi gli utenti Xbox hanno la possibilità, a sorpresa, di scaricare gratis un nuovo gioco: si tratta di uno degli sparatutto a scorrimento più apprezzati dai fan negli ultimi anni.

Il titolo in questione potrà essere scaricato esclusivamente dai giocatori che sono attualmente in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, trattandosi di un bonus aggiuntivo per Games With Gold.

È il secondo bonus a sorpresa di Xbox Store, dopo che nella giornata di ieri è stato messo a disposizione gratis un classico picchiaduro di una delle saghe più famose.

Un’ulteriore regalo sarà disponibile a breve anche sulla console Nintendo Switch: i giocatori potranno apprezzare gratis una produzione di Xbox Game Studios.

Da questo momento è disponibile per il download gratuito Ikaruga, uno dei shoot ‘em up più celebri ed apprezzati dai fan di questo genere videoludico negli ultimi anni.

La particolarità di questo titolo è che il gameplay è basato principalmente sul sistema della polarità: sarà il colore della nostra nave a determinare l’effetto degli spari sui nostri nemici.

Ikaruga è disponibile ufficialmente come bonus per gli utenti Xbox in Argentina, ma con un semplice trucco è possibile riuscire a riscattarlo anche per gli utenti italiani.

Ikaruga is free on XBL Argentina (claim with your regioned account) https://t.co/CPUmIdnylb or pay $4.99 on US XBL Gold https://t.co/ziia8C8D2a #ad pic.twitter.com/zKYEZOWiUm — Wario64 (@Wario64) August 17, 2021

Per poter scaricare gratuitamente questo gioco, non dovrete fare altro che cliccare qui e fare il login con il vostro account, che deve comunque avere un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate e, se dovesse esservi richiesto, inserire il codice che riceverete via mail.

A questo punto, non dovrete fare altro che fare clic sull’apposito pulsante per riscattare il titolo: Ikaruga diventerà vostro per sempre e potrete installarlo da subito sulla vostra console.

Nel caso vogliate verificare che l’operazione sia andata a buon fine, potete cliccare qui per accedere alla pagina ufficiale italiana del titolo: se avrete eseguito l’operazione correttamente non avrete più l’opzione di acquistarlo, ma unicamente quella relativa all’installazione sui vostri dispositivi.

Se desiderate ottenere nuovi giochi gratis su PC, vi ricordiamo che è ancora disponibile la promozione di Origin che vi regalerà tre classici di successo.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare il nuovo gioco gratis di Epic Games Store: con l’occasione sono stati anche svelati i nuovi titoli in regalo a partire da giovedì.

Da domani sarà inoltre disponibile in regalo l’espansione di un apprezzato soulslike, sia per gli store su PC che per quelli console, tra le quali Xbox è naturalmente compresa.